Воробьёв отметил рост числа участников голосования за благоустройство территорий

22 апреля 2026, 14:30

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв напомнил жителям, что в регионе в шестой раз стартовало Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства. Они сами могут решить, какие парки, скверы и площади привести в порядок.





В этом году на голосование вынесена 281 территория из 54 округов Подмосковья.

«Принять участие в голосовании по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированного нашим президентом, может каждый, кто старше 14 лет. Достаточно зайти на портал госуслуг, выбрать Московскую область и проголосовать за место, которое, по вашему мнению, нужно обновить. В прошлом году в голосовании приняли участие более 777 000 жителей Подмосковья. С каждым разом нас становится больше, и это здорово. Вместе мы меняем наши города к лучшему», – отметил Воробьёв.