Воробьёв отметил рост числа участников голосования за благоустройство территорий
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв напомнил жителям, что в регионе в шестой раз стартовало Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства. Они сами могут решить, какие парки, скверы и площади привести в порядок.
В этом году на голосование вынесена 281 территория из 54 округов Подмосковья.
«Принять участие в голосовании по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированного нашим президентом, может каждый, кто старше 14 лет. Достаточно зайти на портал госуслуг, выбрать Московскую область и проголосовать за место, которое, по вашему мнению, нужно обновить. В прошлом году в голосовании приняли участие более 777 000 жителей Подмосковья. С каждым разом нас становится больше, и это здорово. Вместе мы меняем наши города к лучшему», – отметил Воробьёв.Отдать свой голос можно до 12 июня.