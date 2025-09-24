Театральный эксперимент: в Подмосковье завершилась режиссёрская лаборатория

24 сентября 2025, 18:10

Фото: Министерство культуры и туризма МО

Пять новых взглядов на классику и современность: в одном из подмосковных театров с успехом прошла уникальная творческая лаборатория. В течение недели молодые, но уже известные режиссёры работали с актёрской труппой, представив на суд зрителей свои оригинальные эскизы спектаклей.