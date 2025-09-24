Достижения.рф

Театральный эксперимент: в Подмосковье завершилась режиссёрская лаборатория

Фото: Министерство культуры и туризма МО

Пять новых взглядов на классику и современность: в одном из подмосковных театров с успехом прошла уникальная творческая лаборатория. В течение недели молодые, но уже известные режиссёры работали с актёрской труппой, представив на суд зрителей свои оригинальные эскизы спектаклей.



С 15 по 21 сентября в подмосковном театре царила особая, экспериментальная атмосфера. По инициативе художественного руководителя Михаила Чумаченко здесь прошла интенсивная режиссёрская лаборатория. Её участниками стали пять ярких представителей современного театра: Екатерина Дмитриева, Александр Трясин, Павел Кравец, Артём Сухоруков и Антон Понаровский. Труппа разделилась на пять творческих групп, каждая из которых под руководством приглашённого мастера работала над собственной постановкой.

Фото: Министерство культуры и туризма МО

Основная часть лаборатории была камерной, ориентированной на профессиональное сообщество. Однако два результата этой интенсивной недели зрители всё же смогли оценить лично. В рамках специального показа были представлены эскизы спектаклей «Человек маленький» Артёма Сухорукова по мотивам рассказа Кира Булычёва и «Мёртвые души» в прочтении Екатерины Дмитриевой. Билет позволял увидеть обе работы, что давало уникальную возможность сравнить два разных режиссёрских почерка.

Фото: Министерство культуры и туризма МО
Главным итогом эксперимента стало то, что каждая постановка позволила актёрам раскрыться с новой, подчас неожиданной стороны. Молодые режиссёры предложили смелые трактовки и современные театральные языки, бросив вызов и артистам, и самому материалу. Зрители, присутствовавшие на показе, высоко оценили смелость и глубину работ, оставив множество положительных отзывов.

Фото: Министерство культуры и туризма МО

Этот проект, поддержанный Министерством культуры и туризма Московской области, подтвердил важность таких творческих экспериментов. Они не только вдохновляют труппу на новые свершения, но и дарят подмосковному зрителю возможность одними из первых увидеть будущие театральные хиты.
Фото: Министерство культуры и туризма МО
Анастасия Панченко

