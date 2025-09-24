В парке Талалихина пройдет праздник ко Дню туризма

24 сентября 2025, 09:13

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

27 сентября с 12:00 до 16:00 в парке имени Виктора Талалихина состоится праздничная программа, приуроченная ко Дню туризма. Гостей ждут тематические площадки от туристических агентств, экскурсии, интерактивные игры и концерт, сообщает пресс-служба администрации городского округа ​Подольск.