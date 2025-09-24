В парке Талалихина пройдет праздник ко Дню туризма
27 сентября с 12:00 до 16:00 в парке имени Виктора Талалихина состоится праздничная программа, приуроченная ко Дню туризма. Гостей ждут тематические площадки от туристических агентств, экскурсии, интерактивные игры и концерт, сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.
На балюстраде пройдут презентации Подольского краеведческого музея, музея «Подолье» и Туристско-информационного центра с рассказом о музейных коллекциях и экскурсионных маршрутах.
РГУТиС подготовит интерактивную площадку с квизами, викторинами и мастер-классами, а также выступления студентов: энергичный номер «Строчки у огня» и «Энерджи-старт».
В 14:00 начнется экскурсия по истории парка Талалихина (сбор в 13:45), а в 15:30 — танцевальный флешмоб от ДК имени Лепсе.
Концертная программа на сцене и веранде пройдет с 12:00 до 16:00. В ней примут участие Анастасия Андреечкина с группой поддержки «Тайм», школа фланкировки «360 градусов», студия «Пируэт», а также исполнители Михаил Торохов и Любовь Кузнецова.
Вход свободный, возрастное ограничение — 0+.
