В парке Талалихина пройдет праздник ко Дню туризма

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

27 сентября с 12:00 до 16:00 в парке имени Виктора Талалихина состоится праздничная программа, приуроченная ко Дню туризма. Гостей ждут тематические площадки от туристических агентств, экскурсии, интерактивные игры и концерт, сообщает пресс-служба администрации городского округа ​Подольск.



На балюстраде пройдут презентации Подольского краеведческого музея, музея «Подолье» и Туристско-информационного центра с рассказом о музейных коллекциях и экскурсионных маршрутах.

РГУТиС подготовит интерактивную площадку с квизами, викторинами и мастер-классами, а также выступления студентов: энергичный номер «Строчки у огня» и «Энерджи-старт».

В 14:00 начнется экскурсия по истории парка Талалихина (сбор в 13:45), а в 15:30 — танцевальный флешмоб от ДК имени Лепсе.

Концертная программа на сцене и веранде пройдет с 12:00 до 16:00. В ней примут участие Анастасия Андреечкина с группой поддержки «Тайм», школа фланкировки «360 градусов», студия «Пируэт», а также исполнители Михаил Торохов и Любовь Кузнецова.

Вход свободный, возрастное ограничение — 0+.

Дайана Хусинова

