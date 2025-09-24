В Минске пройдёт фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев»
В столице Белоруссии впервые проведут международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев» при поддержке «Русского дома» в Минске.
По данным RT, гостям покажут шесть фильмов о событиях, произошедших в Донбассе, а также российской спецоперации, которые были сняты авторами RTД и белорусскими документалистами.
Отмечается, что показы пройдут в Национальной библиотеке Беларуси в Минске с 26 по 27 сентября. Кроме того, планируется передать в фонд учреждения сборники «ПоэZия русской зимы», после чего экземпляры появятся во всех библиотеках страны.
Откроет фестиваль премьера RT «Донбасс. Без права голоса». Лента рассказывает о журналистах из стран Европы, чьи репортажи из Донбасса запрещены к показу на Западе.
Читайте также: