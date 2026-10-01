Технадзор Подмосковья провёл за месяц 1900 выездов на объекты в Мариуполе

01 октября 2026, 09:32

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Московская область помогает восстанавливать жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в Мариуполе. За сентябрь специалисты подмосковного Управления технического надзора капитального ремонта провели там более 1 900 выездов для проверки хода и результатов работ. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.





Выезды проводились по заявкам подрядчиков, а также в рамках оперативных проверок.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО



«По вызовам подрядных организаций инспекторы провели 1 546 выездов — для приёмки 1 023 многоквартирных домов и 519 соцобъектов. А проверочными были 354 выезда», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

«Ваша работа, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам приходится трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, самоотверженность, смелость. Благодаря этому аббревиатура нашего стройнадзора стала известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в федеральном Минстрое», — сказал Григорьев.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО