Технадзор Подмосковья провёл за месяц 1900 выездов на объекты в Мариуполе
Московская область помогает восстанавливать жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в Мариуполе. За сентябрь специалисты подмосковного Управления технического надзора капитального ремонта провели там более 1 900 выездов для проверки хода и результатов работ. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
Выезды проводились по заявкам подрядчиков, а также в рамках оперативных проверок.
«По вызовам подрядных организаций инспекторы провели 1 546 выездов — для приёмки 1 023 многоквартирных домов и 519 соцобъектов. А проверочными были 354 выезда», — говорится в сообщении.Одним из направлений работы подмосковных специалистов является контроль за отделочными работами. С ними были связаны 175 проверок.
Отделка является одним из финальных этапов восстановления постройки. Перед её началом инспекторы проверяют качество выполнения всех предшествующих работ. А после завершения отделки отдельно оценивается каждая из входящих в этот комплекс операций: штукатурка и шпатлёвка, облицовка, покраска, обойные работы, устройство подвесных потолков и полов.
Важность деятельности инспекторов отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
«Ваша работа, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам приходится трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, самоотверженность, смелость. Благодаря этому аббревиатура нашего стройнадзора стала известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в федеральном Минстрое», — сказал Григорьев.
В ходе выездов специалисты подмосковного Управления технического надзора капитального ремонта оценивают, соответствует ли выполненные работы проектной документации, требованиям технологий и нормативных документов. Особое внимание они уделяют скрытым работам, которые невозможно визуально проверить после завершения строительства. Поэтому контрольные мероприятия проводятся не только при сдаче объекта, а на каждом из этапов его восстановления.