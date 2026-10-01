Загруженность дорог в Подмосковье 1 октября составила четыре балла

01 октября 2026, 09:09

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на девяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Пятницкое, Новорижское, Ильинское, Можайское, Минское, Носовихинское, Киевское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.