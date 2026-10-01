Загруженность дорог в Подмосковье 1 октября составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на девяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Пятницкое, Новорижское, Ильинское, Можайское, Минское, Носовихинское, Киевское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Водителей призывают быть внимательными, не отвлекаться на гаджеты, соблюдать дистанцию, избегать резкого маневрирования, не превышать разрешённую скорость и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.