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В округе Ступино начался капремонт Большеалексеевской школы

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В здании школы, расположенной на улице Школьная в селе Большое Алексеевское округа Ступино, стартовал капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.



Работы проводятся в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.

«В школе общей площадью более 2 700 квадратных метров отремонтируют кровлю, фасад, входную группу и все помещения, заменят отопление, водоснабжение, канализацию и электроснабжение, установят системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, завезут новое оборудование и мебель», — говорится в сообщении.
В программу работ входит также благоустройство прилегающей территории.

Завершить капремонт должны к 1 сентября 2027 года.
Лев Каштанов

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