В округе Ступино начался капремонт Большеалексеевской школы
В здании школы, расположенной на улице Школьная в селе Большое Алексеевское округа Ступино, стартовал капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Работы проводятся в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«В школе общей площадью более 2 700 квадратных метров отремонтируют кровлю, фасад, входную группу и все помещения, заменят отопление, водоснабжение, канализацию и электроснабжение, установят системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, завезут новое оборудование и мебель», — говорится в сообщении.В программу работ входит также благоустройство прилегающей территории.
Завершить капремонт должны к 1 сентября 2027 года.