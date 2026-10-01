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Неизвестные подожгли лес под Павловским Посадом

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Лесной пожар произошёл в трёх километрах от деревни Дальняя Павлово-Посадского городского округа в среду, 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.



Возгорание заметили патрульные лесной охраны.

«В тушении принимали участие четверо пожарных. Использовались две единицы техники. Пожар удалось оперативно ликвидировать», — говорится в сообщении.
По оценке специалистов, причиной возгорания стали действия людей. Сейчас виновных в поджоге разыскивают.

В областном Комлесхозе напомнили, что штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах составляют для физических лиц до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, а для юридических лиц — до двух миллионов рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.
Лев Каштанов

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