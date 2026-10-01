Неизвестные подожгли лес под Павловским Посадом
Лесной пожар произошёл в трёх километрах от деревни Дальняя Павлово-Посадского городского округа в среду, 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Возгорание заметили патрульные лесной охраны.
«В тушении принимали участие четверо пожарных. Использовались две единицы техники. Пожар удалось оперативно ликвидировать», — говорится в сообщении.По оценке специалистов, причиной возгорания стали действия людей. Сейчас виновных в поджоге разыскивают.
В областном Комлесхозе напомнили, что штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах составляют для физических лиц до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, а для юридических лиц — до двух миллионов рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.