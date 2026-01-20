В Подмосковье почти 230 семей медиков получают компенсацию за аренду жилья
В Московской области продолжают компенсировать аренду съемного жилья медработникам, у которых нет собственной недвижимости в регионе. Сейчас ежемесячную выплату получают 228 семей, где оба супруга работают в системе здравоохранения Подмосковья. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Право на выплату получают медработники, которые занимают должности из утвержденного перечня и работают на полную ставку в учреждениях, подведомственных Минздраву Подмосковья. Медорганизация должна находиться на территории региона.
«Компенсация аренды жилья — одна из программ целого комплекса мер социальной поддержки медицинских специалистов, которые мы реализуем в Подмосковье. Ежемесячную выплату на сегодняшний день получают 228 супругов-медиков, которые работают в регионе. Её размер составляет до 45 000 рублей», — рассказал зампред Правительства Московской области, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Еще одно важное условие — у заявителя, его супруга и детей не должно быть собственного жилья в Подмосковье. А еще семья не должна пользоваться жильем по договору коммерческого, социального или специализированного найма, предоставленного администрациями округов.
Чтобы получить компенсацию, необходимо подать заявление через региональный портал госуслуг Московской области. Заявку рассмотрят в течение 10 рабочих дней.
Для медработников в Подмосковье действует ряд мер поддержки: «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга» и другие.