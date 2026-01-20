В Подмосковье почти 230 семей медиков получают компенсацию за аренду жилья

20 января 2026, 10:37

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Московской области продолжают компенсировать аренду съемного жилья медработникам, у которых нет собственной недвижимости в регионе. Сейчас ежемесячную выплату получают 228 семей, где оба супруга работают в системе здравоохранения Подмосковья. Об этом сообщили в региональном Минздраве.





Право на выплату получают медработники, которые занимают должности из утвержденного перечня и работают на полную ставку в учреждениях, подведомственных Минздраву Подмосковья. Медорганизация должна находиться на территории региона.



«Компенсация аренды жилья — одна из программ целого комплекса мер социальной поддержки медицинских специалистов, которые мы реализуем в Подмосковье. Ежемесячную выплату на сегодняшний день получают 228 супругов-медиков, которые работают в регионе. Её размер составляет до 45 000 рублей», — рассказал зампред Правительства Московской области, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.