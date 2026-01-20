Врачи вытащили из желудка годовалого ребёнка большой металлический болт
Годовалого мальчика, который случайно проглотил крупный металлический болт, спасли врачи Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациента привезла бригада скорой помощи. Рентген подтвердил наличие в желудке у ребёнка инородного тела.
«Такой большой предмет мог вызвать серьёзные осложнения, включая непроходимость и повреждение стенок желудка или кишечника, из-за чего мог начаться перитонит. Поэтому болт было решено срочно извлечь. Мы сделали это без разрезов — с помощью эндоскопической петли. Операция заняла около 15-20 минут», — рассказал заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев.Благодаря быстрым и точным действиям врачей болт не успел навредить ребёнку. Мальчика уже выписали домой.