«Тыквы, утки и краски осени»: Как Подмосковье праздновало завершение золотого сезона
Более пяти тысяч гостей, десятки мастер-классов, спортивные состязания и сельскохозяйственные ярмарки — такова яркая осенняя палитра парков Московской области. В минувшие выходные, с 10 по 12 октября, на территории региона с успехом прошла целая серия уникальных фестивалей, каждый из которых предложил свою программу для отдыха всей семьей. Мероприятия, организованные при поддержке Министерства культуры и туризма Подмосковья, стали масштабным праздником, посвященным золотой поре года.
Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, общая посещаемость всех осенних праздников превысила 5 000 человек. Мероприятия были организованы при информационной поддержке ведомства и АНО «МосОблПарк», что позволило создать по-настоящему насыщенную и разнообразную программу в разных уголках региона. Гости смогли не только развлечься, но и познакомиться с местными традициями, историей и культурой.
Парк усадьбы Кривякино (Воскресенск): День уток по-кривякински
Здесь состоялся необычный праздник — «Кряква Кривякинская», приуроченный к Международному дню уток. Программа была выдержана в эко-тематике: помимо традиционных квестов и мастер-классов, гости смогли посмотреть тематические мультфильмы и оценить выставку детских рисунков, посвященных пернатым обитателям парка.
Свердловский парк (Лосино-Петровский): Традиции и дары осени
Фестиваль «Праздник осени» в Свердловском парке стал местом притяжения для ценителей народного творчества и натуральных продуктов. Центральными событиями стали выставка декоративно-прикладного искусства и сельскохозяйственная ярмарка, где можно было приобрести свежие продукты и сувениры ручной работы. Завершился день «Большим осенним концертом» с участием местных творческих коллективов.
Парк «Покровский» (Сергиево-Посадский г.о.): Искусство в деталях
Этот парк посвятил свой фестиваль «Всемирному дню живописи». Главной изюминкой программы стал экскурсионный лекторий «По следам абрамцевского художественного кружка», погрузивший гостей в богатое художественное наследие региона. Также все желающие могли взять в руки кисти на мастер-классе по живописи и насладиться концертной программой.
Центральный парк Королева: Гастрономический акцент
Праздник осени «Вкусно! И – тыква!» в Королеве сделал главным героем самый осенний овощ. Гостей ждали тематические викторины, выставка поделок из тыквы и кулинарные мастер-классы. Кульминацией вечера стало совместное выступление Королевского духового оркестра и ансамбля народной музыки «Родные напевы», создавшее по-настоящему праздничную атмосферу.
Парк им. Н. Островского (Ступино): Спорт на осеннем воздухе
Для любителей активного отдыха в Ступино прошел уже IX традиционный осенний забег «Краски леса». Участники разных возрастов смогли проверить свои силы на дистанциях различной длины. Пока бегуны соревновались, другие гости знакомились с фотовыставкой «Малая Родина. Парки Подмосковья», а завершилось все торжественной церемонией награждения победителей.
Проведение таких масштабных и тематически разнообразных событий в парках стало доброй традицией для Подмосковья. Они не только дарят жителям яркие впечатления, но и способствуют развитию внутреннего туризма, раскрывая культурный и рекреационный потенциал каждого городского округа.