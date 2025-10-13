«Тыквы, утки и краски осени»: Как Подмосковье праздновало завершение золотого сезона

13 октября 2025, 19:01

Более пяти тысяч гостей, десятки мастер-классов, спортивные состязания и сельскохозяйственные ярмарки — такова яркая осенняя палитра парков Московской области. В минувшие выходные, с 10 по 12 октября, на территории региона с успехом прошла целая серия уникальных фестивалей, каждый из которых предложил свою программу для отдыха всей семьей. Мероприятия, организованные при поддержке Министерства культуры и туризма Подмосковья, стали масштабным праздником, посвященным золотой поре года.





Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, общая посещаемость всех осенних праздников превысила 5 000 человек. Мероприятия были организованы при информационной поддержке ведомства и АНО «МосОблПарк», что позволило создать по-настоящему насыщенную и разнообразную программу в разных уголках региона. Гости смогли не только развлечься, но и познакомиться с местными традициями, историей и культурой.





Парк усадьбы Кривякино (Воскресенск): День уток по-кривякински

Свердловский парк (Лосино-Петровский): Традиции и дары осени

Парк «Покровский» (Сергиево-Посадский г.о.): Искусство в деталях

Центральный парк Королева: Гастрономический акцент

Парк им. Н. Островского (Ступино): Спорт на осеннем воздухе