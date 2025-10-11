Зарайский художник NAPASIO представит свои работы на фестивале в Лондоне

11 октября 2025, 13:18

Фото: Администрация г.о. Зарайск

Сегодня в Лондоне, в Барбикан‑центре, на фестивале анимации и моушн‑дизайна In Motion показывают работы подмосковного художника NAPASIO. Об этом сообщили в администрации Зарайска.





Свой путь культурный деятель начал в Детской школе искусств имени А. С. Голубкиной, затем продолжил обучение в Рязанском художественном училище имени Г. К. Вагнера по специальности графический дизайн и позднее переехал в столицу.



Несмотря на плотный график, NAPASIO поддерживает связь с родным городом, где живут его близкие. Как член Творческого Союза Художников России он работает в живописи, графике, цифровом искусстве и стрит‑арте. В его портфолио — коллаборации с Яндекс, VK и OZON, участие в выставках в Нью‑Йорке, Майами, Торонто и Лиссабоне.



Фото: Администрация г.о. Зарайск





«Искусство — это способ говорить с миром на языке, который превосходит слова», — сказал NAPASIO.