В Подольске обустроили более 1,5 км пешеходных троп с начала года
В Подольске продолжается активная работа по благоустройству. В микрорайоне Климовск открыли новый асфальтированный пешеходный маршрут длиной свыше 50 метров, который соединил дома на улицах Пионерской и Рощинской, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
К концу недели планируется завершить работы на улице Высотной, где появится благоустроенная тропа протяженностью 120 метров. Всего с января в Подольске было создано 26 таких маршрутов общей длиной более 1600 метров.
Параллельно в городе завершился масштабный ремонт дворовых территорий на улицах Сыровской и Быковской. В рамках работ отремонтированы проезды и создано новое дорожное полотно, общая площадь которых превышает 2,7 тысячи квадратных метров. Для пешеходов обустроили новые зоны с укладкой бортового камня площадью 390 м².
Кроме того, была построена новая парковка на 412 м² и отремонтирована существующая площадью 739 м².
