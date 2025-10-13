В Подольске обустроили более 1,5 км пешеходных троп с начала года

13 октября 2025, 09:16

Фото: пресс-служба администрации городского округа Подольск

В Подольске продолжается активная работа по благоустройству. В микрорайоне Климовск открыли новый асфальтированный пешеходный маршрут длиной свыше 50 метров, который соединил дома на улицах Пионерской и Рощинской, сообщает пресс-служба администрации городского округа.