В Зарайске во второй раз прошёл фольклорный фестиваль «Подмосковные узоры»
В Зарайском центральном парке культуры и отдыха провели II фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Фестиваль был посвящён художественным промыслам и народному творчеству Московской области. Он привлёк множество участников и зрителей, желающих прикоснуться к богатству народной культуры.
«Посетители смогли поучаствовать в творческих мастер-классах от художников и ремесленников, послушать лекцию на тему «Украшение крестьянского костюма в Зарайском уезде в 1850-1900 годах». В уютной избе-читальне познакомились со сказками о чудесах народных промыслов», – отметили в администрации.
Концертная программа «Музыкальный орнамент» украсила праздник выступлениями творческих коллективов народного танца, вокалистов и инструменталистов Подмосковья. Специальными гостями фестиваля стали Театр Натальи Бондаревой, группа «Zоri Бэнд» и группа РЕПА.