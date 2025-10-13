В Зарайске во второй раз прошёл фольклорный фестиваль «Подмосковные узоры»

13 октября 2025, 15:52

Фото: пресс-службе администрации г. о. Зарайск

В Зарайском центральном парке культуры и отдыха провели II фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Фестиваль был посвящён художественным промыслам и народному творчеству Московской области. Он привлёк множество участников и зрителей, желающих прикоснуться к богатству народной культуры.



«Посетители смогли поучаствовать в творческих мастер-классах от художников и ремесленников, послушать лекцию на тему «Украшение крестьянского костюма в Зарайском уезде в 1850-1900 годах». В уютной избе-читальне познакомились со сказками о чудесах народных промыслов», – отметили в администрации.