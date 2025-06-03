Топ-7 открытых бассейнов в Подмосковье: где загорать и купаться летом 2025

оригинал
Фото: istockphoto / diliananikolova

С наступлением лета открытые бассейны в Подмосковье становятся популярной альтернативой отдыху за городом. В регионе действует множество комплексов, где можно провести день у воды без необходимости бронировать проживание. «Радио 1» расскажет, где в Московской области можно поплавать в жаркий летний день.



1. Открытый бассейн в термах «Видное» (г. Видное)

Комплекс предлагает открытый подогреваемый бассейн с зоной отдыха, оборудованной шезлонгами. Объект функционирует круглый год, но особенно востребован летом.
  • Адрес: Московская область, г. Видное, ул. Олимпийская, 6;
  • режим работы: ежедневно с 08:00 до 23:30;
  • стоимость посещения: будни — от 450 ₽/час, безлимит — 2300₽; выходные — от 620 ₽/час, безлимит — 2700 ₽;
Кроме того, можно приобрести школьный билет (от 7 до 18 лет + студенты очной формы) и детский (до 7 лет).

Посещение без проживания разрешено, а шезлонги включены в стоимость.

2. Tulip Inn Sofrino Park (Пушкинский городской округ)

Комплекс расположен в Солнечногорском районе. На территории работают подогреваемые бассейны с ландшафтным озеленением. Объект доступен для гостей без размещения в отеле.
  • Адрес: Пушкинский городской округ, территория Парк-отеля «Софрино»;
  • Режим работы: ежедневно с 9:00 до 21:00:
Посещение SPA-зоны с открытым бассейном для проживающих в отеле Tulip Inn Sofrino Park 4 и в гостинице «Дом творчества Гостелерадио СССР» 3 по тарифу «Всё включено Плюс» входит в стоимость проживания. Для остальных гостей посещение оплачивается отдельно:
  • взрослые — 2500 рублей за 3-часовой сеанс;
  • дети от 7 до 17 лет — от 1500 рублей;
  • дети от 3 до 6 лет — от 1000 рублей;
  • для детей до 3 лет вход свободный.

3. Открытый бассейн в «Кантри Резорт» (д. Вербилки)

Курортный отель на берегу реки Дубна предлагает бассейн с гидромассажем. Комплекс ориентирован как на проживающих гостей, так и на однодневное посещение.
  • Адрес: Московская область, Дмитровский район, д. Вербилки;
  • график работы: ежедневно с 09:00 до 21:00, без выходных и технических перерывов.
Цены на разовое посещение для гостей без проживания:
  • взрослый билет — 1500 рублей;
  • детский билет — 750 рублей.
Шезлонги и полотенца предоставляются бесплатно. Резервирование мест осуществляется через сайт или по телефону.

Фото: istockphoto / petrenkod

4. Спортивный парк «Атлант» (Орехово-Зуево)

В составе спортивного парка «Атлант» в Орехово-Зуеве действует развлекательно-оздоровительный комплекс Laguna с открытым всесезонным бассейном. Водная зона оборудована гидромассажем, водопадом, гейзером и системой противотока.
  • Адрес: г. Орехово-Зуево, ул. Стадионная, д. 2.
График работы:
  • ежедневно с 08:00 до 23:00;
  • по четвергам — с 12:00 до 23:00;
Сеансов нет, вход возможен в любое время в пределах режима работы.

Цены на посещение (взрослые):
  • будние дни: 1 час — от 550 рублей; Безлимитный тариф — 2100 рублей;
  • выходные и праздники: 1 час — 850 рублей; Безлимитный тариф — 2900 рублей
  • дети до 4 лет — бесплатно.
Для посещения комплекса требуется медицинская справка. Её можно предоставить самостоятельно или оформить на месте — в Центре реабилитации, расположенном на территории парка. Справка действительна в течение 6 месяцев.

5. GOPARK HOTEL (Химки)

GOPARK HOTEL, расположенный в городском округе Химки (деревня Голиково, ул. Шоссейная, стр. 4), представляет собой один из крупнейших спортивно-гостиничных комплексов Подмосковья. В его инфраструктуру входят фитнес-клуб с крытым бассейном, спортивная арена, батутный центр, рестораны, экотропа, термальная зона и просторная зона отдыха.

В летний период на территории комплекса функционирует открытый подогреваемый бассейн. Рядом обустроена комфортная зона с шезлонгами, душевыми и раздевалками, работает летний бар с верандой и лаунж-пространством. Для активного отдыха предусмотрена площадка для игры в стритбол.

Фото: istockphoto / diczman
Посещение открытого бассейна доступно как для гостей отеля, так и для всех желающих в формате дневного визита.
  • Адрес: Московская область, городской округ Химки, деревня Голиково, ул. Шоссейная, стр. 4.
Стоимость дневного пребывания:
  • взрослые: будни — 2000 рублей; выходные и праздники — 2500 рублей;
  • дети (4–12 лет): 1000 рублей. Дети до 3 лет: бесплатно.

6. Семейный отель Foresta Festival Park (Чехов)

Foresta Festival Park представляет собой семейный загородный отель с развитой инфраструктурой для отдыха и активного досуга. Гостям доступны спортивные площадки, акватермальный комплекс, зарыбленный пруд, бани, зоны барбекю, детский клуб, прокат инвентаря, мини-зоопарк и гольф-поле.

В летний сезон (с июня по сентябрь) на территории отеля работает открытый бассейн с подогреваемой водой. Вокруг обустроена зона отдыха с шезлонгами, действует летнее кафе, работают теннисный корт и волейбольная площадка.

Посетить летнюю зону с бассейном могут не только постояльцы отеля, но и внешние гости — по специальному тарифу дневного пребывания «День в Форесте».
  • Адрес: деревня Прохорово городского округа Чехов (ул. Санаторная, вл. 3);
  • график работы бассейна: ежедневно с 10:00 до 20:30.
  • Стоимость дневного пребывания: взрослые — от 5000 до 8000 рублей; Дети (3–11 лет) — от 2500 до 4000 рублей; Дети до 3 лет — бесплатно.

7. Загородный экоотель «Лепота» (Талдомский городской округ)

На территории отеля в деревне Вотря Талдомского городского округа функционирует открытый летний бассейн с морской водой. Инфраструктура зоны отдыха включает душевые, раздевалки и санузлы. Работает бар с прохладительными напитками и музыкальным сопровождением. В вечернее время включается декоративная подсветка. Шезлонги и полотенца предоставляются бесплатно всем гостям отеля.
  • Адрес: Московская область, Талдомский городской округ, деревня Вотря;
Стоимость посещения для внешних гостей:
  • будни для взрослых — 1500 рублей; в выходные — 2000 рублей.
  • дети в будни — 750 рублей; в выходные — 1000. Дети до 3 лет — бесплатно.
Дайана Хусинова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0