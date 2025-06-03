Топ-7 открытых бассейнов в Подмосковье: где загорать и купаться летом 2025
С наступлением лета открытые бассейны в Подмосковье становятся популярной альтернативой отдыху за городом. В регионе действует множество комплексов, где можно провести день у воды без необходимости бронировать проживание. «Радио 1» расскажет, где в Московской области можно поплавать в жаркий летний день.
1. Открытый бассейн в термах «Видное» (г. Видное)Комплекс предлагает открытый подогреваемый бассейн с зоной отдыха, оборудованной шезлонгами. Объект функционирует круглый год, но особенно востребован летом.
- Адрес: Московская область, г. Видное, ул. Олимпийская, 6;
- режим работы: ежедневно с 08:00 до 23:30;
- стоимость посещения: будни — от 450 ₽/час, безлимит — 2300₽; выходные — от 620 ₽/час, безлимит — 2700 ₽;
Посещение без проживания разрешено, а шезлонги включены в стоимость.
2. Tulip Inn Sofrino Park (Пушкинский городской округ)Комплекс расположен в Солнечногорском районе. На территории работают подогреваемые бассейны с ландшафтным озеленением. Объект доступен для гостей без размещения в отеле.
- Адрес: Пушкинский городской округ, территория Парк-отеля «Софрино»;
- Режим работы: ежедневно с 9:00 до 21:00:
- взрослые — 2500 рублей за 3-часовой сеанс;
- дети от 7 до 17 лет — от 1500 рублей;
- дети от 3 до 6 лет — от 1000 рублей;
- для детей до 3 лет вход свободный.
3. Открытый бассейн в «Кантри Резорт» (д. Вербилки)Курортный отель на берегу реки Дубна предлагает бассейн с гидромассажем. Комплекс ориентирован как на проживающих гостей, так и на однодневное посещение.
- Адрес: Московская область, Дмитровский район, д. Вербилки;
- график работы: ежедневно с 09:00 до 21:00, без выходных и технических перерывов.
- взрослый билет — 1500 рублей;
- детский билет — 750 рублей.
4. Спортивный парк «Атлант» (Орехово-Зуево)В составе спортивного парка «Атлант» в Орехово-Зуеве действует развлекательно-оздоровительный комплекс Laguna с открытым всесезонным бассейном. Водная зона оборудована гидромассажем, водопадом, гейзером и системой противотока.
- Адрес: г. Орехово-Зуево, ул. Стадионная, д. 2.
- ежедневно с 08:00 до 23:00;
- по четвергам — с 12:00 до 23:00;
Цены на посещение (взрослые):
- будние дни: 1 час — от 550 рублей; Безлимитный тариф — 2100 рублей;
- выходные и праздники: 1 час — 850 рублей; Безлимитный тариф — 2900 рублей
- дети до 4 лет — бесплатно.
5. GOPARK HOTEL (Химки)GOPARK HOTEL, расположенный в городском округе Химки (деревня Голиково, ул. Шоссейная, стр. 4), представляет собой один из крупнейших спортивно-гостиничных комплексов Подмосковья. В его инфраструктуру входят фитнес-клуб с крытым бассейном, спортивная арена, батутный центр, рестораны, экотропа, термальная зона и просторная зона отдыха.
В летний период на территории комплекса функционирует открытый подогреваемый бассейн. Рядом обустроена комфортная зона с шезлонгами, душевыми и раздевалками, работает летний бар с верандой и лаунж-пространством. Для активного отдыха предусмотрена площадка для игры в стритбол.
Посещение открытого бассейна доступно как для гостей отеля, так и для всех желающих в формате дневного визита.
- Адрес: Московская область, городской округ Химки, деревня Голиково, ул. Шоссейная, стр. 4.
- взрослые: будни — 2000 рублей; выходные и праздники — 2500 рублей;
- дети (4–12 лет): 1000 рублей. Дети до 3 лет: бесплатно.
6. Семейный отель Foresta Festival Park (Чехов)Foresta Festival Park представляет собой семейный загородный отель с развитой инфраструктурой для отдыха и активного досуга. Гостям доступны спортивные площадки, акватермальный комплекс, зарыбленный пруд, бани, зоны барбекю, детский клуб, прокат инвентаря, мини-зоопарк и гольф-поле.
В летний сезон (с июня по сентябрь) на территории отеля работает открытый бассейн с подогреваемой водой. Вокруг обустроена зона отдыха с шезлонгами, действует летнее кафе, работают теннисный корт и волейбольная площадка.
Посетить летнюю зону с бассейном могут не только постояльцы отеля, но и внешние гости — по специальному тарифу дневного пребывания «День в Форесте».
- Адрес: деревня Прохорово городского округа Чехов (ул. Санаторная, вл. 3);
- график работы бассейна: ежедневно с 10:00 до 20:30.
- Стоимость дневного пребывания: взрослые — от 5000 до 8000 рублей; Дети (3–11 лет) — от 2500 до 4000 рублей; Дети до 3 лет — бесплатно.
7. Загородный экоотель «Лепота» (Талдомский городской округ)На территории отеля в деревне Вотря Талдомского городского округа функционирует открытый летний бассейн с морской водой. Инфраструктура зоны отдыха включает душевые, раздевалки и санузлы. Работает бар с прохладительными напитками и музыкальным сопровождением. В вечернее время включается декоративная подсветка. Шезлонги и полотенца предоставляются бесплатно всем гостям отеля.
- Адрес: Московская область, Талдомский городской округ, деревня Вотря;
- будни для взрослых — 1500 рублей; в выходные — 2000 рублей.
- дети в будни — 750 рублей; в выходные — 1000. Дети до 3 лет — бесплатно.