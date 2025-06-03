Топ-7 открытых бассейнов в Подмосковье: где загорать и купаться летом 2025

03 июня 2025, 16:30

оригинал Фото: istockphoto / diliananikolova

С наступлением лета открытые бассейны в Подмосковье становятся популярной альтернативой отдыху за городом. В регионе действует множество комплексов, где можно провести день у воды без необходимости бронировать проживание. «Радио 1» расскажет, где в Московской области можно поплавать в жаркий летний день.





Содержание 1. Открытый бассейн в термах «Видное» (г. Видное) 2. Tulip Inn Sofrino Park (Пушкинский городской округ) 3. Открытый бассейн в «Кантри Резорт» (д. Вербилки) 4. Спортивный парк «Атлант» (Орехово-Зуево) 5. GOPARK HOTEL (Химки) 6. Семейный отель Foresta Festival Park (Чехов) 7. Загородный экоотель «Лепота» (Талдомский городской округ)

1. Открытый бассейн в термах «Видное» (г. Видное)

Адрес: Московская область, г. Видное, ул. Олимпийская, 6;

режим работы: ежедневно с 08:00 до 23:30;

стоимость посещения: будни — от 450 ₽/час, безлимит — 2300₽; выходные — от 620 ₽/час, безлимит — 2700 ₽;

2. Tulip Inn Sofrino Park (Пушкинский городской округ)

Адрес: Пушкинский городской округ, территория Парк-отеля «Софрино»;

Режим работы: ежедневно с 9:00 до 21:00:

взрослые — 2500 рублей за 3-часовой сеанс;

дети от 7 до 17 лет — от 1500 рублей;

дети от 3 до 6 лет — от 1000 рублей;

для детей до 3 лет вход свободный.

3. Открытый бассейн в «Кантри Резорт» (д. Вербилки)

Адрес: Московская область, Дмитровский район, д. Вербилки;

график работы: ежедневно с 09:00 до 21:00, без выходных и технических перерывов.

взрослый билет — 1500 рублей;

детский билет — 750 рублей.

Фото: istockphoto / petrenkod



4. Спортивный парк «Атлант» (Орехово-Зуево)

Адрес: г. Орехово-Зуево, ул. Стадионная, д. 2.

ежедневно с 08:00 до 23:00;

по четвергам — с 12:00 до 23:00;

будние дни: 1 час — от 550 рублей; Безлимитный тариф — 2100 рублей;

выходные и праздники: 1 час — 850 рублей; Безлимитный тариф — 2900 рублей

дети до 4 лет — бесплатно.

5. GOPARK HOTEL (Химки)

Фото: istockphoto / diczman



Адрес: Московская область, городской округ Химки, деревня Голиково, ул. Шоссейная, стр. 4.

взрослые: будни — 2000 рублей; выходные и праздники — 2500 рублей;

дети (4–12 лет): 1000 рублей. Дети до 3 лет: бесплатно.

6. Семейный отель Foresta Festival Park (Чехов)

Адрес: деревня Прохорово городского округа Чехов (ул. Санаторная, вл. 3);

график работы бассейна: ежедневно с 10:00 до 20:30.

Стоимость дневного пребывания: взрослые — от 5000 до 8000 рублей; Дети (3–11 лет) — от 2500 до 4000 рублей; Дети до 3 лет — бесплатно.

7. Загородный экоотель «Лепота» (Талдомский городской округ)

Адрес: Московская область, Талдомский городской округ, деревня Вотря;