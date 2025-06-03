Психолог Захарова назвала варварством стигматизацию людей с лишним весом
Люди с лишним весом идут на экстремальные пищевые ограничения из-за осуждения обществом. Об этом рассказала психолог-консультант с дополнительной специализацией в сфере нарушений пищевого поведения, ДПТ-терапевт, специалист нейрографики Татьяна Захарова.
Ранее депутат Госдумы РФ Ирина Филатова заявила, что более 60% россиян страдают от лишнего веса. Она добавила, что влияет на качество и продолжительность жизни и репродуктивные способности.
Захарова назвала эти слова «стигматизацией людей с высоким индексом массы тела».
«Трудно понять, какие политические цели преследовала парламентарий. Но совершенно очевидно, что подобная осуждающая, жесткая риторика не имеет ничего общего со здравым системным подходом к оказанию помощи людям, которые далеко не всегда просто игнорируют сбалансированный подход к питанию», — отметила эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
По ее словам, лишний вес часто связан с генетической предрасположенностью к определенному весу и психогенным перееданием.
Специалист подчеркнула, что стигма полноты толкает людей на экстремальные пищевые ограничения или даже голодание, а также легитимизирует травлю полных детей в школах.
В свою очередь эксперт, тренер, амбассадор Grow Food Мария Соколова заявила «Известиям», что для правильного похудения необходимо следовать стратегии «можно всё».
«Человеческая психика очень не любит ограничения. С точки зрения психологии пищевого поведения желательно продукты не делить на плохие и хорошие, то есть можно всё, просто есть перечень продуктов с высокой пищевой ценностью: цельные, качественные продукты, а есть продукты, подверженные очень большой производственной обработке», — пояснила тренер.
По ее словам, это фастфуд, сладкое, жареное во фритюре не несут пользы для организма, однако их можно включить в свой рацион в небольшом количестве.
Соколова пояснила, что 70% продуктов должны быть качественными и полезными, тогда снижение веса происходит без проблем. При этом не стоит ограничивать себя в употреблении каких-то продуктов и оставаться в зоне психологического комфорта, чтобы избежать возможных срывов.