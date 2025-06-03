Психолог Захарова назвала варварством стигматизацию людей с лишним весом

03 июня 2025, 14:54

Фото: iStock/Antonio_Diaz

Люди с лишним весом идут на экстремальные пищевые ограничения из-за осуждения обществом. Об этом рассказала психолог-консультант с дополнительной специализацией в сфере нарушений пищевого поведения, ДПТ-терапевт, специалист нейрографики Татьяна Захарова.





Ранее депутат Госдумы РФ Ирина Филатова заявила, что более 60% россиян страдают от лишнего веса. Она добавила, что влияет на качество и продолжительность жизни и репродуктивные способности.



Захарова назвала эти слова «стигматизацией людей с высоким индексом массы тела».





«Трудно понять, какие политические цели преследовала парламентарий. Но совершенно очевидно, что подобная осуждающая, жесткая риторика не имеет ничего общего со здравым системным подходом к оказанию помощи людям, которые далеко не всегда просто игнорируют сбалансированный подход к питанию», — отметила эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Человеческая психика очень не любит ограничения. С точки зрения психологии пищевого поведения желательно продукты не делить на плохие и хорошие, то есть можно всё, просто есть перечень продуктов с высокой пищевой ценностью: цельные, качественные продукты, а есть продукты, подверженные очень большой производственной обработке», — пояснила тренер.