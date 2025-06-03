Россиянам назвали справедливую цену аренды дачи на лето
Инвестстратег Бахтин: справедливая цена аренды дачи летом — 93 тысячи в месяц
Справедливая стоимость аренды дачи на все лето составляет 278 тыс. рублей, или 93 тыс. рублей в месяц. Такие данные привел инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.
«Дачи обычно арендуют на сезон. И понятно, что есть предел, выше которого арендаторы подняться просто не могут. Если мы возьмем ситуацию, когда вся семья на лето уезжает из города и у них есть собственная выкупленная квартира в городе (нет аренды и ипотеки), то 40% месячного дохода — это условный предел на аренду дачи», — рассказал Бахтин в разговоре с «Газетой.Ru».
При средней зарплате в 58 тысяч рублей на аренду дачи за три месяца можно потратить не более 278 тыс. рублей за сезон при условии, что человек подкопил денег к лету. Эксперт напомнил, что столько примерно столько стоит пара недель отдыха в Турции.
По данным ЦИАН, в этом году в Подмосковье можно снять дачу в 30-60 км от Москвы от 90 тыс. рублей в месяц.
Эксперт по недвижимости Олег Бендриков отметил в беседе с «Москвой 24», что у арендодателя можно смело просить скидку при наличии похожих, но более дешевых вариантов рядом.
«Также следует сопоставлять информацию, которая указана в объявлении, с реальностью. Например, если было указано, что инфраструктура развита, а по факту рядом нет ни магазинов, ни автобусных остановок, это может быть поводом попросить снизить арендную плату», — добавил Бендриков.
Однако эксперт призвал не придираться к каждой мелочи, чтобы выбить скидку, поскольку арендодатель может решить не связываться с таким человеком.