Топ-7 романтических маршрутов Подмосковья ко Дню всех влюблённых
День всех влюблённых — отличный повод выбраться на прогулку вдвоём и провести время на свежем воздухе. В Московской области есть ряд уютных мест, где можно насладиться зимней атмосферой, сделать памятные совместные фотографии и просто побыть вместе.
Усадьба Архангельское — классика романтики
Архитектура, парки и аллеи этой усадьбы создают идеальную атмосферу для прогулки. Даже зимой здесь очень красиво: заснеженные дорожки, старинные фонтаны и мостики выглядят особенно живописно.
А еще на территории есть музей, где сейчас проходит выставка «Каретная галерея князей Юсуповых». Подробности — на официальном сайте усадьбы.
Как добраться? — автобусы № 377 и № 391 довезут прямо к локации.
Французский замок La Ferme de Rêve — атмосферная локация в Коломне
Если хочется необычного свидания, можно отправиться в французский замок La Ferme de Rêve в Коломне. Это место выглядит, как место из романтического фильма: небольшие башенки, старинные арки, уютные уголки для прогулок и ужина вдвоём.До локации едет автобус № 55 — можно приехать без пересадок и насладиться атмосферой замковой романтики.
Усадьба Дубровицы — архитектура и уютный парк для двоих
Усадьба «Середниково» — место для совместной прогулки недалеко от Москвы
Усадьба Середниково на севере Подмосковья известна своей красивой территорией и природным парком. Это романтичное место с прудами, аллеями и тихими уголками, где приятно прогуливаться и разговаривать по душам.
Влюблённые пары часто выбирают это место для спокойного свидания на свежем воздухе. Доехать сюда можно на автобусе № 40 до остановки «Санаторий Мцыри».
Усадьба Остафьево — «Русский Парнас» для двоих
Автобус № 365 доставит вас прямо к усадьбе.
Усадьба Горки Ленинские — история и уединение
В Горках Ленинских есть просторные парки, тихие аллеи и уютные уголки у прудов. Исторические здания и музей создают атмосферу старинной усадьбы, зимой здесь особенно спокойно.
Можно совместить прогулку с посещением музея, чтобы день был не только романтичным, но и познавательным.
Добраться сюда можно на автобусах № 305 и № 320, которые идут прямо до музея.
Усадьба Мелихово: Чехов и вдохновение
Для пар, которые любят культуру, идеально подойдёт усадьба Мелихово — бывшая резиденция Антона Чехова. Прогулка по аллеям и саду, посещение дома-музея и вдохновение от атмосферы XIX века создадут особое настроение.
Даже зимой здесь уютно и красиво. Автобусы № 371 и № 372 довезут прямо до музея.
Подмосковье — это место, где можно провести День всех влюбленных красиво и романтично.