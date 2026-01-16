Порталом «Свадьба в Подмосковье» воспользовались более 24 000 человек

16 января 2026, 17:54

оригинал Фото: пресс-служба Министерства социального развития Московской области

В Московской области в 2024 году запустили портал «Свадьба в Подмосковье». Он помогает будущим молодоженам выбрать место для официальной регистрации брака и спланировать свадьбу — от локации до дополнительных услуг. Об этом рассказали в подмосковном Минсоцразвития.





С момента запуска ресурсом уже воспользовались более 24 000 человек. Пользователи активно изучают площадки, смотрят фотографии и читают описания — всего на сайте зафиксировали более 112 000 переходов по разделам.



«Портал предлагает удобный интерфейс для поиска и фильтрации площадок по различным критериям. Молодожены могут ознакомиться с отзывами о каждой локации, что помогает им сделать осознанный выбор», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.