Порталом «Свадьба в Подмосковье» воспользовались более 24 000 человек
В Московской области в 2024 году запустили портал «Свадьба в Подмосковье». Он помогает будущим молодоженам выбрать место для официальной регистрации брака и спланировать свадьбу — от локации до дополнительных услуг. Об этом рассказали в подмосковном Минсоцразвития.
С момента запуска ресурсом уже воспользовались более 24 000 человек. Пользователи активно изучают площадки, смотрят фотографии и читают описания — всего на сайте зафиксировали более 112 000 переходов по разделам.
«Портал предлагает удобный интерфейс для поиска и фильтрации площадок по различным критериям. Молодожены могут ознакомиться с отзывами о каждой локации, что помогает им сделать осознанный выбор», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.На портале объединили более 80 площадок для проведения свадеб. Среди них — парки, музеи, дворцы культуры, галереи, парк-отели и коммерческие пространства. Все локации подходят для официальной регистрации брака и доступны для бронирования.
А еще молодожены могут выбрать собственную площадку для церемонии. Это может быть арт-пространство, беседка у озера, шатер в поле или другое место, которое соответствует формату торжества. Главное условие — локация должна быть общедоступной, безопасной и подходить для проведения официального события.
Подобрать место для регистрации брака и воспользоваться услугой «Своя локация» можно на портале «Свадьба в Подмосковье». Для этого достаточно оставить заявку на обратный звонок — специалист свяжется с пользователем в течение 15 минут и поможет обсудить все детали.