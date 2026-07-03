Тося Чайкина, кокошники и мастер-классы: как прошло открытие фестиваля «Рябинушка» в Коломне

03 июля 2026, 15:36

В Коломне стартовал семейный фестиваль «Рябинушка»

оригинал Фото: Радио 1

На Соборной площади Коломенского кремля 3 и 4 июля проходит III семейный фестиваль «Рябинушка», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Как Коломна встречает праздник, — в материале «Радио 1».





В центре внимания фестиваля — семейные пары, прожившие в браке 60–65 лет, а также трудовые династии, в которых любовь к профессии передается из поколения в поколение. Организаторы особенно отметят женщин — хранительниц очага, которые часто становятся продолжательницами династий в образовании, здравоохранении, искусстве и культуре.



Фото: Радио 1 На торжественной церемонии присутствовали глава городского округа Александр Гречищев, вице-президент Благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Юлия Савихина и благочинный 1-го Коломенского округа протоиерей Алексей Виноградов. Священнослужитель обратился к собравшимся с напутственным словом, подчеркнув важность семейных ценностей.

«Мы сегодня с вами находимся на пороге празднования общегосударственного праздника День семьи, любви и верности, а также Дня памяти святых благоверных князей Петра и Февронии, которые своей жизнью явили нам пример семейного устроения и воспитания детей. <…> Пусть в наших семьях царит любовь, мир и союз», — сказал он.

Фото: Радио 1