Тося Чайкина, кокошники и мастер-классы: как прошло открытие фестиваля «Рябинушка» в Коломне
На Соборной площади Коломенского кремля 3 и 4 июля проходит III семейный фестиваль «Рябинушка», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Как Коломна встречает праздник, — в материале «Радио 1».
В центре внимания фестиваля — семейные пары, прожившие в браке 60–65 лет, а также трудовые династии, в которых любовь к профессии передается из поколения в поколение. Организаторы особенно отметят женщин — хранительниц очага, которые часто становятся продолжательницами династий в образовании, здравоохранении, искусстве и культуре.
На торжественной церемонии присутствовали глава городского округа Александр Гречищев, вице-президент Благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Юлия Савихина и благочинный 1-го Коломенского округа протоиерей Алексей Виноградов. Священнослужитель обратился к собравшимся с напутственным словом, подчеркнув важность семейных ценностей.
«Мы сегодня с вами находимся на пороге празднования общегосударственного праздника День семьи, любви и верности, а также Дня памяти святых благоверных князей Петра и Февронии, которые своей жизнью явили нам пример семейного устроения и воспитания детей. <…> Пусть в наших семьях царит любовь, мир и союз», — сказал он.Он также передал присутствующим архипастырское благословение от митрополита Крутицкого и Коломенского Павла, Патриаршего наместника Московской митрополии, пожелав всем помощи Божьей, здоровья и сил.
В рамках фестиваля подготовлена насыщенная программа. Гости могут посетить познавательные мастер-классы по народным промыслам. Например, научиться плетению кос и венков, лоскутному шитью, изготовлению текстильных бус и кокошников, созданию значка с символикой фестиваля, богородской игрушки и сувенира «Конь-огонь». Мальчикам также помогут изготовить деревянный меч.
В музыкальной программе — выступления местных творческих коллективов. Хедлайнером фестиваля станет певица, автор-исполнитель и композитор из Санкт-Петербурга Тося Чайкина. На территории мероприятия также организованы тематические фотозоны, где каждый желающий сможет сделать яркие снимки на память.
Фестиваль «Рябинушка» проводится в Коломне уже в третий раз и стал доброй традицией, объединяющей жителей и гостей города вокруг семейных ценностей и русских культурных традиций. Мероприятие продлится до 4 июля включительно. Вход свободный.