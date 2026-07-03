В Подмосковье вырос индекс промышленного производства

03 июля 2026, 11:24

оригинал Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Промышленное производство в Подмосковье показывает уверенный рост. Об этом заявил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Выпуск продукции наращивается в таких областях, как металлургия, машиностроение, производство мебели, электрооборудования и пластмассовых изделий. Здесь рост в 2025 составил 14,6% по сравнению с показателями годом ранее.





«В целом по итогам 2025 года индекс промышленного производства в Подмосковье составил 106,4% по сравнению с предыдущим годом. И это значительно выше среднероссийских показателей», — сказал Брынцалов.