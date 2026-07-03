В Подмосковье вырос индекс промышленного производства
Промышленное производство в Подмосковье показывает уверенный рост. Об этом заявил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Выпуск продукции наращивается в таких областях, как металлургия, машиностроение, производство мебели, электрооборудования и пластмассовых изделий. Здесь рост в 2025 составил 14,6% по сравнению с показателями годом ранее.
«В целом по итогам 2025 года индекс промышленного производства в Подмосковье составил 106,4% по сравнению с предыдущим годом. И это значительно выше среднероссийских показателей», — сказал Брынцалов.Он отметил, что важную роль в достижении таких результатов сыграла господдержка промышленных предприятий по программе «Предприниматели Подмосковья».
День работника промышленности в Московской области отмечается в первую пятницу июля. В этом году она выпала на 3 число.