Тот самый вкус из детства: почему советский шашлык до сих пор сводит всех с ума? Легендарные рецепты из СССР, маринады и секреты жарки
Шашлык как в СССР — это вкус майских праздников, дачи и долгих посиделок у мангала. Его любили за простоту: мясо, много лука, немного уксуса, черный перец и лавровый лист. Такой маринад не перебивал вкус, а делал его узнаваемым и по-настоящему домашним. Сегодня рецептов стало больше, но классический советский шашлык по-прежнему остается любимым у многих. Почему этот способ не теряет популярности и как приготовить тот самый шашлык из детства — подробнее в материале «Радио 1».
Легендарный шашлык как делали в СССРКлассический шашлык как в СССР обычно готовили из свиной шеи. Этот отруб давал нужную сочность и не пересыхал над жаром. Если мясо оказывалось жестче, уксусный маринад выручал и в таком случае. Лук играл не меньшую роль. Его брали щедро. Кольца мяли руками, чтобы пошел сок. Он впитывался в каждый кусок и наполнял его запахом.
Для такого шашлыка нужны два килограмма свиной шеи, один килограмм репчатого лука, две столовые ложки столового уксуса 9%, 800 миллилитров воды, одна столовая ложка соли, одна чайная ложка черного перца горошком, одна чайная ложка сахара и два лавровых листа. Сначала в теплой воде растворяют соль и сахар. Затем добавляют перец, лавровый лист и уксус. После этого маринад хорошо размешивают и оставляют до полного остывания.
Свинину режут одинаковыми кубиками примерно по пять сантиметров. Лук шинкуют широкими кольцами. В кастрюлю кладут часть лука, потом слой мяса, затем снова лук. Кольца активно разминают ладонями. Так они быстрее отдают сок. Дальше все заливают холодным маринадом. Заготовку убирают в холодильник на 12 часов.
Перед жаркой куски нанизывают на шампуры. Между ними можно добавить немного лука. Больше не нужно, потому что он быстро горит. Готовят мясо над седыми углями. Сильного пламени быть не должно. Шампуры часто поворачивают. На жарку уходит примерно 10–12 минут. Готовый шашлык получается румяным, сочным и очень ароматным. Вкус выходит прямым и узнаваемым. Именно его многие и называют тем самым.
Почему советский маринад до сих пор работаетУ старого рецепта есть простая логика. Уксус немного смягчает волокна. Лук дает сладость, сок и запах. Соль помогает влаге равномерно пройти внутрь. Сахар поддерживает баланс и помогает корочке быстрее подрумяниться. Лавровый лист добавляет тот самый фон, который трудно спутать с чем-то другим. Важно не переборщить с кислотой. Если лить уксус без меры, мясо станет резким на вкус. Хороший результат дает умеренность. Еще один секрет кроется в нарезке. Слишком маленькие куски быстро сохнут. Слишком большие не успевают прожариться равномерно. Размер около пяти сантиметров многие считают самым удобным. Не стоит жарить шашлык над открытым пламенем. Огонь быстро поджигает жир. Потом поверхность чернеет, а внутри остается сырость. Нужны именно угли с ровным жаром. Их часто называют седыми. Такой слой золы говорит о правильной температуре. В этот момент мясо спокойно запечатывается и не теряет сок.
Шашлык из баранины: яркий вкус и правильный подходБаранина требует уважения. У нее сильный характер и свой аромат. Поэтому лишние специи ей часто только мешают. Лучше брать мякоть задней ноги или корейку. Еще подойдет мякоть с небольшими прожилками жира. Он защитит куски от сухости и сделает вкус глубже.
Для маринада хватит лука, соли, черного перца, зиры и немного растительного масла. Некоторые добавляют сок лимона. Такой ход уместен, если мясо взрослого животного пахнет резко. Лук снова играет главную роль. Его нужно много. Кольца мнут до сока и смешивают с бараниной. Затем кладут щепоть зиры, немного перца и соль. Масло помогает специям раскрыться и лучше покрывает поверхность.
Держать баранину в маринаде слишком долго не нужно. Обычно хватает трех-четырех часов. Молодое мясо готовится быстро. На шампуры куски насаживают плотно, но не впритык. Так жар проходит ровнее. Подают такой шашлык с тонким луком, зеленью, томатами и лавашом. Хорошо работает и соус на основе томатов с кинзой. Для баранины важна свежая нота. Ее как раз дают травы и кислые овощи.
Шашлык из говядины: как не пересушить мясоГовядина для мангала подходит не всякая. Лучше брать вырезку, толстый край или мягкую часть бедра. Жесткие куски не станут нежными за час. Поэтому экономия здесь редко радует итогом. Маринад для говядины часто строят на луке, минералке, растительном масле и специях. Иногда добавляют немного винного уксуса или сока граната.
Если хочется ближе к старому стилю, можно использовать лук, соль, перец, лавровый лист и совсем немного уксуса. Но здесь важна мера вдвойне. Говядина тоньше чувствует кислоту. Излишек легко делает края сухими. Лучше выдержать мясо шесть-восемь часов и жарить быстро, без лишней спешки. Внутри допустима легкая сочность. Именно она спасает вкус.
К говядине хорошо подходят печеные овощи. Болгарский перец, баклажаны, томаты и молодой лук отлично поддерживают жареный аромат. Еще рядом часто ставят аджику, ткемали или острый томатный соус. Хлеб лучше взять нейтральный. Подойдет лаваш или простая лепешка.
Шашлык из курицы: быстрый вариант для большой компанииКурица выручает, когда нужно накормить много гостей и не потратить полдня на подготовку. Для мангала удобнее всего брать бедро без кости. Оно сочнее грудки и лучше держит жар. Крылья тоже подходят, если хочется более яркой корочки. Филе грудки требует аккуратности. Его легко пересушить.
Простой маринад для курицы можно сделать на луке, соли, перце, паприке и небольшом количестве масла. Некоторые добавляют кефир. Он дает мягкость и легкую кислинку. Есть и советский по духу путь. Он строится на луке и перце без лишних добавок. Такой способ дает чистый мясной вкус и приятный дымный аромат.
Жарят курицу чуть дольше, чем свинину небольшими кусками. В среднем хватает 15–18 минут. Важно часто переворачивать шампуры. Тогда сок останется внутри, а корочка получится ровной. Подают куриный шашлык с зеленью, огурцами, редисом и легким соусом на основе йогурта или сметаны. Такой набор делает стол свежим и не перегружает мясо.
Индейка в имбирном плену: недооцененный шашлык с мягким вкусомШашлык из индейки многие обходят стороной. Напрасно. Эта птица может удивить, если выбрать правильную часть и грамотно собрать маринад. Лучший вариант — филе бедра. Оно заметно сочнее грудки и имеет более насыщенный вкус.
Для такого рецепта нужен один килограмм филе бедра индейки, 250 миллилитров греческого йогурта, кусочек свежего имбиря длиной около двух сантиметров, два зубчика чеснока, по половине чайной ложки куркумы и зиры, сок половины лимона и 40 миллилитров растительного масла. Имбирь натирают на мелкой терке. Чеснок растирают с солью до пасты. Затем все смешивают с йогуртом, лимонным соком и специями. Если масса выходит слишком плотной, добавляют ложку воды.
Индейку режут кубиками по пять сантиметров. Куски тщательно перемешивают с маринадом и немного разминают руками. После этого мясо оставляют на три-четыре часа. Жарят его на средних углях 15–20 минут. Шампуры поворачивают постоянно. Тогда поверхность успевает схватиться, а внутри сохраняется нежность.
Такой шашлык хорошо дружит с лавашом, свежей зеленью, огурцами и соусом на основе йогурта. Можно добавить красный лук с лимонным соком. Имбирь дает приятную остроту. Куркума добавляет теплый цвет. Зира делает аромат глубже. В итоге получается блюдо, которое легко удивляет даже скептиков.
Как пожарить шашлык как в АрменииАрмянская традиция шашлыка строится на уважении к мясу. Здесь не любят скрывать продукт под тяжелым маринадом. Часто используют только лук, соль, перец и немного базилика или кориандра. Иногда добавляют минеральную воду. Главная задача не забить вкус, а подчеркнуть его. Для армянского стиля чаще берут свинину или баранину. Куски режут крупнее обычного. Лук нарезают полукольцами и щедро вмешивают в мясо. Маринование занимает несколько часов. Жар важен не меньше состава. Угли должны быть ровными, без вспышек. Шампуры кладут близко друг к другу, чтобы сок меньше уходил. Подача тоже играет роль. На стол ставят лаваш, свежую зелень, томаты, огурцы и острый соус. Часто рядом лежит маринованный лук с сумахом. Он добавляет кислинку и очень идет жирным кускам. Такой шашлык не терпит суеты. Его едят сразу, пока идет ароматный пар и трещит корочка.
Необычный шашлык в вине: когда хочется нового вкусаМаринад на вине дает более благородный аромат. Он не похож на уксусный советский вариант, но тоже имеет право на место у мангала. Лучше всего брать сухое красное вино для говядины и баранины. Для свинины подойдет белое сухое. Сладкие сорта использовать не стоит. Они могут дать лишнюю карамель и странную ноту.
К мясу добавляют лук, немного чеснока, черный перец, розмарин или тимьян. Соли много не нужно. Вино само по себе хорошо работает как основа. Мариновать куски лучше четыре-шесть часов. Дольше держать не надо. Иначе вкус станет слишком винным и начнет спорить с дымом.
При жарке такой шашлык требует внимания. Сахара в напитке немного, но корочка все равно схватывается быстрее. Поэтому огонь нужно контролировать особенно тщательно. Подают мясо с печеными овощами, лавашом и соусом без лишней сладости. Хорошо подходит томатная сальса или зелень с чесноком.
Что нужно знать о жарке шашлыкаПравильный шашлык начинается не с маринада, а с жара. Если угли горят слишком сильно, верх быстро темнеет. Если тепла мало, мясо начинает сохнуть. Нужен ровный средний жар. Его проще получить, когда дрова полностью прогорели. Поверхность углей в этот момент покрывает светлая зола. Шампуры нельзя ставить слишком высоко. Но и прижимать их почти к углям не стоит. Оптимальное расстояние дает румяную корочку и сохраняет сок внутри. Куски лучше делать одинаковыми. Тогда они приготовятся одновременно. Разнобой на одном шампуре создает проблемы. Один край уже готов, другой еще сырой.
Солить мясо можно в маринаде, если рецепт проверен. Можно сделать это за полчаса до жарки. Оба подхода работают. Главное — не лить на шашлык воду во время приготовления. Из-за этого жар падает, а поверхность варится вместо запекания. Если вспыхивает жир, лучше отодвинуть шампур или слегка разровнять угли. Еще одна ошибка — постоянные проколы ножом. Так легко выпустить сок. Готовность лучше проверять по надрезу на одном куске. Если сок прозрачный, а мякоть упругая, можно снимать. После мангала мясу полезно дать пару минут отдыха. За это время сок распределится спокойнее.
В чем тайна нежного шашлыкаНежность зависит сразу от нескольких вещей. Первая — выбор мяса. Хороший отруб решает половину задачи. Вторая — правильный размер кусков. Третья — разумный маринад. Четвертая — точный жар. Если хотя бы один пункт провалится, итог уже не порадует.
Лук остается главным помощником почти в любом рецепте. Он не только пахнет, но и помогает сделать текстуру мягче. Кислота тоже важна. Однако ее нужно добавлять аккуратно. Уксус, лимонный сок, вино или йогурт должны помогать, а не доминировать. Когда кислоты слишком много, мясо теряет естественный вкус.
Не менее важен жир. Именно он дает сочность и богатый аромат. Поэтому свиная шея так популярна. Поэтому бедро индейки лучше грудки. Поэтому баранину ценят с тонкими прослойками. Совсем постные куски требуют особой точности. Их легко пересушить буквально за несколько минут.
И наконец, шашлык любит внимание. Его нельзя бросить и уйти. Мангал требует постоянного контроля. Нужно смотреть на угли, слушать треск, чувствовать запах. В этом и есть настоящий ритуал. Он прост, но очень живой.
С чем едят разное мясо: лаваш, овощи, зелень и соусыК свинине лучше всего подходят лаваш, красный лук, свежие огурцы, помидоры и укроп. Такой набор освежает жирный вкус и не спорит с дымом. Хорошо работает и острая аджика. Она делает блюдо ярче, но не забивает его. Баранина любит кинзу, базилик, сумах и маринованный лук. Рядом отлично смотрятся печеные томаты, зелень и тонкая лепешка. Если хочется соус, лучше выбрать томатный вариант с чесноком и травами. Слишком сладкие добавки здесь не нужны.
Говядина хорошо сочетается с запеченными овощами, лавашом и насыщенными соусами. Подойдут ткемали, сацебели или густая томатная приправа. Еще рядом можно подать молодой картофель с зеленью. Такое дополнение делает стол более сытным. Курица любит легкие спутники. Ей подходят листовые салаты, редис, огурцы, йогуртовый соус, зеленый лук и лимон. Вкус получается свежим и мягким. Индейка дружит с тем же набором. К ней можно добавить тонкий лаваш, печеный перец и соус с чесноком.
Если хочется собрать универсальный стол, хватит лаваша, двух видов зелени, тарелки свежих овощей, маринованного лука и одного томатного соуса. Такой набор поддержит любой шашлык. Он удобен, прост и всегда уместен.