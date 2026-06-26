26 июня 2026, 15:44

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Шашлык как в СССР — это вкус майских праздников, дачи и долгих посиделок у мангала. Его любили за простоту: мясо, много лука, немного уксуса, черный перец и лавровый лист. Такой маринад не перебивал вкус, а делал его узнаваемым и по-настоящему домашним. Сегодня рецептов стало больше, но классический советский шашлык по-прежнему остается любимым у многих. Почему этот способ не теряет популярности и как приготовить тот самый шашлык из детства — подробнее в материале «Радио 1».





Содержание Легендарный шашлык как делали в СССР Почему советский маринад до сих пор работает Шашлык из баранины: яркий вкус и правильный подход Шашлык из говядины: как не пересушить мясо Шашлык из курицы: быстрый вариант для большой компании Индейка в имбирном плену: недооцененный шашлык с мягким вкусом Как пожарить шашлык как в Армении Необычный шашлык в вине: когда хочется нового вкуса Что нужно знать о жарке шашлыка В чем тайна нежного шашлыка С чем едят разное мясо: лаваш, овощи, зелень и соусы Почему вкус шашлыка из СССР не забывается

Легендарный шашлык как делали в СССР

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Почему советский маринад до сих пор работает

Шашлык из баранины: яркий вкус и правильный подход

Шашлык из говядины: как не пересушить мясо

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Шашлык из курицы: быстрый вариант для большой компании

Индейка в имбирном плену: недооцененный шашлык с мягким вкусом

Как пожарить шашлык как в Армении

Необычный шашлык в вине: когда хочется нового вкуса

Фото: iStock/IL21

Что нужно знать о жарке шашлыка

В чем тайна нежного шашлыка

Фото: iStock/Sviatlana Zhornava

С чем едят разное мясо: лаваш, овощи, зелень и соусы

Почему вкус шашлыка из СССР не забывается