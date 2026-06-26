Глава Минтруда Котяков назвал россиян 40–45 лет одной из самых ценных групп на рынке труда
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что работодатели в России сейчас особенно активно ищут специалистов в возрасте 40–45 лет. По его оценке, эта возрастная группа входит в число самых востребованных на рынке труда. Об этом сообщает «Прайм».
Мужчина пояснил, что работников этого возраста ценят за высокую отдачу и устойчивые профессиональные навыки. Многие из них уже накопили серьезный опыт, но при этом сохраняют высокий темп работы. Котяков добавил, что самый заметный дефицит кадров сохраняется в нескольких крупных сферах. В их числе он назвал обрабатывающую промышленность, здравоохранение, социальное обслуживание и систему образования.
Эксперты нередко связывают такой спрос с ситуацией на рынке занятости. Бизнесу нужны сотрудники, способные быстро включаться в рабочие процессы, брать ответственность и передавать знания младшим коллегам. Именно поэтому специалисты среднего возраста все чаще выходят на первый план при найме.
Сегмент 40–45 лет традиционно считают одним из самых сильных с точки зрения сочетания опыта, квалификации и работоспособности. Такие сотрудники часто занимают позиции, где важны не только профильные знания, но и умение принимать решения, работать в команде и адаптироваться к меняющимся условиям.
В последние годы кадровый вопрос остается одним из ключевых для российской экономики. Острее всего нехватка персонала ощущается в производстве, медицине, социальной сфере и образовании, где нагрузка на специалистов остается высокой.
Читайте также: