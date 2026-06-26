Глава Минтруда Котяков назвал россиян 40–45 лет одной из самых ценных групп на рынке труда

26 июня 2026, 12:03

Одна из самых востребованных категорий на рынке труда — люди в возрасте 45 лет

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Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что работодатели в России сейчас особенно активно ищут специалистов в возрасте 40–45 лет. По его оценке, эта возрастная группа входит в число самых востребованных на рынке труда. Об этом сообщает «Прайм».