В Белоруссии ожидается аномальная жара
Аномальная жара придет в Белоруссию на выходных и в начале следующей недели. Об этом информирует Белгидромет.
Рекордное тепло, охватившее Западную Европу, скоро распространится и на Беларусь. На пятницу и субботу на западе страны объявлен оранжевый уровень погодной опасности.
Ожидается, что пик жары придется на 28-30 июня, когда температура воздуха достигнет +34°С. В западных и южных районах страны столбики термометров поднимутся до +38°С.
Ранее сообщалось, что власти Франции отменили занятия в школах из-за аномальной жары. Метеорологическая служба страны объявила о повышении уровня погодной опасности до критического (красного) более чем в трети регионов континентальной части государства. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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