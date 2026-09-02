02 сентября 2026, 10:35

оригинал Фото: iStock/marchmeena29

Собственная земля, субсидия на покупку квартиры или строительство дома — для многодетных семей в Подмосковье предусмотрено несколько вариантов улучшения жилищных условий. При этом для каждой меры действуют свои требования. Подробнее о том, кто может претендовать на льготы, какие документы нужны и как оформить новое жильё, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Бесплатный земельный участок в Подмосковье: условия получения Как встать в очередь на получение земли Как получить жилищную субсидию в Подмосковье На что можно потратить предоставленную субсидию Как принять участие в подпрограмме по улучшению жилищных условий История многодетной семьи Тетушкиных Льготы на оплату ЖКХ для многодетных семей

Бесплатный земельный участок в Подмосковье: условия получения

Фото: скриншот uslugi.mosreg.ru

Как встать в очередь на получение земли

Новые пенсионные выплаты, цифровой рубль, единый QR-код и нововведения в сфере ЖКХ: что изменится в законах с 1 сентября 2026 года?

Как получить жилищную субсидию в Подмосковье

Фото: iStock/simpson33

На что можно потратить предоставленную субсидию

Как рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск в 2026 году: пошаговая инструкция и главные ошибки, из-за которых теряют деньги

Как принять участие в подпрограмме по улучшению жилищных условий

Фото: iStock/dvulikaia

История многодетной семьи Тетушкиных

«Мы семь лет снимали здесь квартиру. Район нам очень нравился, но постоянное ощущение временного жилья давило. Дочка уже давно мечтала о своей комнате, а я просто хотела нормальную, просторную кухню, где можно собраться всем вместе. Когда нам одобрили выплату, мы сразу начали искать варианты именно здесь, в Радумле. Теперь у нас есть свое жилье, и это дает огромное чувство стабильности и уверенности», — рассказала Юлия Тетушкина, слова которой приведены на сайте партии «Единая Россия».

«У меня наконец-то своя комната! Я уже расставила все игрушки и книжки, и никто больше не мешает. Это самое крутое, что у нас случилось», — поделилась эмоциями школьница.

Льготы на оплату ЖКХ для многодетных семей