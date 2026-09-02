Бесплатные земельные участки, субсидии и льготы на оплату ЖКХ: как в Подмосковье улучшают жилищные условия многодетных семей
Собственная земля, субсидия на покупку квартиры или строительство дома — для многодетных семей в Подмосковье предусмотрено несколько вариантов улучшения жилищных условий. При этом для каждой меры действуют свои требования. Подробнее о том, кто может претендовать на льготы, какие документы нужны и как оформить новое жильё, читайте в материале «Радио 1».
Бесплатный земельный участок в Подмосковье: условия получения
Многодетные семьи имеют право на бесплатное получение земельного участка в Подмосковье. Возможность регулируется законом «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области».
Чтобы встать на очередь, семья должна соответствовать установленным требованиям. Все ее члены должны быть гражданами России, а родители — проживать на территории Московской области не менее пяти лет. В семье должно быть трое или более детей, не достигших 18 лет и проживающих в регионе.
Есть и имущественные ограничения. Члены многодетной семьи не должны иметь в собственности, на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного пользования в Подмосковье земельный участок площадью 0,06 га и более. Кроме того, они не должны являться собственниками жилых домов или строений на территории Московской области.
Отдельно оговаривается, что члены семьи не должны предварительно отчуждать или разделять принадлежащие им на праве собственности земельные участки площадью 0,06 га и более.
Если семья соответствует условиям, ей предоставляется участок площадью от 0,1 до 0,15 га на территории региона.
Как встать в очередь на получение земли
Для постановки на учет один из родителей должен обратиться с заявлением в орган местного самоуправления. Подать документы можно через МФЦ, причем обращаться разрешается в любом отделении, необязательно по месту жительства. Также заявление можно направить через региональный портал государственных услуг.
Решение о постановке многодетной семьи на очередь принимается в течение месяца.
Для оформления потребуются заявление о постановке на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка, документ, удостоверяющий личность заявителя, документы, подтверждающие российское гражданство всех членов семьи, а также подтверждение регистрации членов семьи в Московской области — выписка из домовой книги.
Кроме того, необходимо предоставить документы, подтверждающие родственные отношения: копии свидетельства о браке, о расторжении брака или о смерти супруга, а также свидетельства о рождении детей. Потребуются и документы, удостоверяющие личности всех членов многодетной семьи.
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В отдельных случаях список документов расширяется. Если в семье есть дети, которые не учитываются в составе многодетной семьи, необходимо представить сведения о них. Также может потребоваться выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся объекты недвижимости.
Как получить жилищную субсидию в Подмосковье
Другой вариант улучшения жилищных условий — участие в подпрограмме «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» государственной программы Московской области «Жилище». Сейчас действует программа на 2023–2033 годы.
Получить жилищную субсидию могут две категории многодетных семей: те, в которых воспитываются семь и более детей, а также семьи, где одновременно родились трое и более детей.
Однако самого статуса многодетной семьи недостаточно. Необходимо, чтобы семья была признана малоимущей в соответствии с законодательством Московской области и состояла на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса РФ.
Также требуется удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи, и проживание на территории Московской области не менее пяти лет. Еще одно условие — семья ранее не должна получать безвозмездные субсидии на улучшение жилищных условий из федерального, областного или муниципального бюджета и не должна ранее получать земельный участок. Совершеннолетние члены семьи должны дать согласие на обработку персональных данных.
На что можно потратить предоставленную субсидию
Размер жилищной субсидии рассчитывается с учетом количества всех членов семьи, нормы общей площади жилого помещения и предельной стоимости одного квадратного метра. При расчете учитывается уже имеющееся у семьи жилье.
В частности, берется установленная для конкретного городского округа норма площади на всех членов семьи, из нее вычитается площадь, которой семья уже располагает в собственности или по договору социального найма. Получившийся показатель умножается на предельную стоимость одного квадратного метра, утверждаемую Комитетом по ценам и тарифам Московской области для соответствующего муниципалитета.
При этом для включения семьи в расчет площадь имеющегося жилья должна составлять не менее 14 квадратных метров.
Субсидия предоставляется в размере 100%: 99% составляют средства областного бюджета, еще 1% — средства муниципального бюджета.
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Полученные средства можно направить на оплату договора купли-продажи жилого помещения — как на первичном, так и на вторичном рынке. Также деньги разрешается использовать для оплаты договора строительного подряда на создание объекта индивидуального жилищного строительства.
Есть еще один вариант — внесение последнего платежа в счет паевого взноса в полном размере, если многодетная семья или один из супругов является членом жилищного, жилищно-строительного или жилищного накопительного кооператива. После внесения такого платежа жилое помещение переходит в собственность семьи.
Право на получение этой субсидии предоставляется только один раз.
Как принять участие в подпрограмме по улучшению жилищных условий
Чтобы принять участие в подпрограмме, многодетной семье необходимо обратиться в администрацию городского округа по месту жительства в Московской области и подать заявление с необходимыми документами.
После этого администрация принимает решение о включении семьи в число участников подпрограммы. Затем Министерство жилищной политики Московской области включает семью в сводный по региону список многодетных семей.
Следующий этап — получение сертификата на субсидию. После его оформления семья самостоятельно приобретает жилое помещение либо использует средства на строительство дома или завершение расчетов с жилищным кооперативом.
Подпрограмма реализуется в Подмосковье с 2013 года. За период с 2013 по 2024 годы жилищные субсидии получили 287 многодетных семей региона, в которых воспитывались 2 235 детей. В 2026 году свидетельства на право получения субсидии выданы 24 многодетным семьям, воспитывающим 181 ребенка.
История многодетной семьи Тетушкиных
Для некоторых семей жилищная субсидия становится возможностью наконец отказаться от аренды и приобрести собственную квартиру. В 2026 году такой возможностью воспользовалась семья Тетушкиных с двумя детьми, которая долгое время снимала жилье в поселке Радумля Солнечногорска.
Семья не хотела переезжать в другой район, поскольку дети привыкли к местному детскому саду и школе. После получения государственной поддержки Тетушкины смогли приобрести трехкомнатную квартиру с большой кухней в микрорайоне Механического завода.
«Мы семь лет снимали здесь квартиру. Район нам очень нравился, но постоянное ощущение временного жилья давило. Дочка уже давно мечтала о своей комнате, а я просто хотела нормальную, просторную кухню, где можно собраться всем вместе. Когда нам одобрили выплату, мы сразу начали искать варианты именно здесь, в Радумле. Теперь у нас есть свое жилье, и это дает огромное чувство стабильности и уверенности», — рассказала Юлия Тетушкина, слова которой приведены на сайте партии «Единая Россия».
Для дочери Маши приобретение собственной квартиры стало особенно важным событием.
«У меня наконец-то своя комната! Я уже расставила все игрушки и книжки, и никто больше не мешает. Это самое крутое, что у нас случилось», — поделилась эмоциями школьница.
Льготы на оплату ЖКХ для многодетных семей
Жилищная поддержка для многодетных семей в Подмосковье касается не только приобретения или строительства недвижимости. Семьи также могут пользоваться компенсацией расходов на жилищно-коммунальные услуги.
В 2026 году многодетным семьям предоставляется 50-процентная компенсация на ЖКУ. Таким образом, поддержка затрагивает уже не только сам вопрос получения земли или покупки жилья, но и регулярные расходы на его содержание.
В итоге у многодетных семей в Подмосковье есть несколько различных механизмов, связанных именно с жилищными условиями: бесплатное предоставление земельного участка, жилищная субсидия для отдельных категорий многодетных семей, возможность направить субсидию на покупку или строительство жилья, а также компенсация расходов на ЖКУ. При этом каждая мера предполагает собственные требования к составу семьи, имеющейся недвижимости, сроку проживания в регионе и предыдущему получению государственной поддержки.