Какие льготы и доплаты положены пенсионерам в 2026 году: полный список выплат, компенсаций и налоговых послаблений
Пенсия — далеко не единственная мера поддержки, на которую могут рассчитывать граждане старшего возраста. Государство предусматривает доплаты, компенсации за ЖКХ, налоговые послабления, бесплатные лекарства и льготный проезд. При этом часть мер действует по всей России, а дополнительные льготы устанавливают регионы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Доплаты, увеличивающие размер пенсии
Федеральные меры поддержки распространяются на пенсионеров независимо от места проживания. Размер и условия получения некоторых выплат зависят от статуса человека, его возраста, стажа, доходов и других обстоятельств.
Неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения ниже регионального прожиточного минимума, назначается социальная доплата. В результате ежемесячный доход доводится до установленной в регионе величины прожиточного минимума. Такая доплата назначается автоматически и начисляется без заявления.
Отдельная выплата предусмотрена для неработающих пенсионеров со стажем не менее 30 лет в сельском хозяйстве по профессиям, включённым в специальный список. Она составляет 25% фиксированной выплаты к страховой пенсии. При первоначальном назначении необходимо проживать в сельской местности, однако после переезда в город доплата сохраняется.
Дополнительные деньги могут получать пенсионеры за северный стаж. При работе не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных местностях фиксированная часть пенсии увеличивается соответственно на 50% или 30%. Эта прибавка сохраняется и после переезда в другой регион.
Для пенсионеров, проживающих непосредственно в северных районах, действует доплата с учётом районного коэффициента. При переезде в несеверный регион она прекращается. Если у человека одновременно есть право на выплаты за северный стаж и проживание на территории с повышенным коэффициентом, применяется одно из оснований по выбору пенсионера.
Увеличение размера страховой пенсии после 80 лет
С достижением 80-летнего возраста страховая пенсия по старости увеличивается за счёт удвоения фиксированной выплаты. Аналогичная мера предусмотрена при установлении инвалидности I группы, однако одновременно по двум основаниям доплата не назначается.
С 1 января 2025 года пенсионерам старшего возраста и инвалидам I группы также назначается доплата за уход — независимо от того, осуществляется ли фактически уход за ними. Выплата ежегодно индексируется.
Отдельная доплата предусмотрена пенсионерам, имеющим на иждивении нетрудоспособных членов семьи. Она составляет треть фиксированной выплаты за каждого иждивенца, но максимум может учитываться до трёх человек. К иждивенцам относятся несовершеннолетние дети, совершеннолетние дети до 23 лет при очном обучении, а также родители и супруг пенсионного возраста или с инвалидностью, если они находятся на содержании пенсионера либо его помощь является основным источником их дохода.
Ежемесячная денежная выплата для ряда категорий граждан
Федеральные льготники могут получать ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Она предусмотрена, в частности, для инвалидов, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших льготников, блокадников, бывших несовершеннолетних узников фашизма и граждан, подвергшихся радиации.
Размер ЕДВ зависит от категории получателя и ежегодно индексируется. В 2026 году индексация составила от 5,6 до 7,6% в зависимости от категории.
В состав ЕДВ входит набор социальных услуг. Он предусматривает обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями по рецептам, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения и обратно. НСУ (набор социальных услуг) можно получать в натуральной форме либо полностью или частично заменить денежной выплатой.
В 2026 году стоимость набора социальных услуг составляет 1 825,25 рубля в месяц. Из них 1 405,85 рубля приходится на лекарства и медицинские изделия, 217,48 рубля — на санаторно-курортное лечение, 201,92 рубля — на проезд к месту лечения и обратно.
Возврат части расходов за оплату ЖКХ
Для пенсионеров предусмотрено несколько вариантов поддержки при оплате жилья и коммунальных услуг. Один из них — субсидия, которая предоставляется, если расходы семьи на ЖКУ превышают установленную в регионе долю дохода. По общему правилу предельная величина составляет 22%, однако субъекты России могут устанавливать более низкий показатель, в том числе для пенсионеров и граждан с невысокими доходами.
Отдельная компенсация предусмотрена за взносы на капитальный ремонт. Одиноко проживающим и неработающим пенсионерам — собственникам жилья после достижения 70 лет компенсируют 50% расходов, а после 80 лет — 100%. Такая мера также распространяется на семьи, состоящие только из неработающих пенсионеров и инвалидов I или II группы соответствующего возраста.
Федеральные льготники, включая инвалидов и некоторые категории ветеранов, могут получать компенсацию половины стоимости оплаченных жилищно-коммунальных услуг и взносов на капремонт в пределах установленной социальной нормы.
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В отдельных регионах пенсионерам также предоставляют бесплатную или льготную замену электросчётчиков, водосчётчиков и газовых счётчиков. Условия такой поддержки необходимо уточнять по месту проживания.
Освобождение от налога на имущество физлиц
Пенсионеры освобождаются от налога на имущество физических лиц в отношении одного объекта каждого вида. Льгота может распространяться на квартиру или комнату, жилой дом, гараж или машино-место, а также хозяйственное строение площадью до 50 кв. м.
Если у пенсионера несколько объектов одного вида, льгота применяется к одному из них по выбору налогоплательщика. При этом она может предоставляться и без заявления — на основании сведений, которыми располагает налоговый орган.
По земельному налогу пенсионеру уменьшают налоговую базу на кадастровую стоимость 600 кв. м одного земельного участка. Таким образом, налог не взимается с шести соток, а если участок больше, облагается только площадь сверх установленной величины.
Пенсионеры также освобождены от НДФЛ с пенсий и большинства социальных доплат. Кроме того, при покупке или строительстве жилья пенсионер, имеющий доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13%, может воспользоваться имущественным вычетом с переносом на три предыдущих года.
Льготный проезд для пенсионеров
В регионах пенсионерам нередко предоставляют бесплатный или льготный проезд в городском общественном транспорте. Условия различаются в зависимости от субъекта РФ.
Федеральные льготники имеют право на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, если не отказались от соответствующей части социальных услуг в пользу денежной компенсации.
Для отдельных категорий действуют льготы на поездки по железной дороге и субсидированные авиабилеты. В рамках государственной программы льготные авиаперевозки доступны, в частности, женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет, а также инвалидам I группы и сопровождающим их лицам. Перечень перевозчиков и маршрутов утверждается ежегодно.
Неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости или инвалидности и проживающие на Крайнем Севере либо в приравненных местностях, могут раз в два года получить компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно по территории России.
Льготы для работающих пенсионеров
Работающие пенсионеры продолжают получать пенсию, а индексация страховой пенсии возобновляется после увольнения. Кроме того, предусмотрен перерасчёт пенсии с учётом страховых взносов.
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Пенсионер, получающий страховую пенсию по старости, имеет право на отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней в год. Для работающих пенсионеров-инвалидов срок составляет до 60 дней, а для участников Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и ветеранов боевых действий — до 35 дней.
Для прохождения диспансеризации работодатель освобождает пенсионера от работы на два рабочих дня в год с сохранением среднего заработка. Даты отсутствия необходимо согласовывать с работодателем.
Пенсионер также может уволиться по собственному желанию без обязательной двухнедельной отработки, если увольнение связано с выходом на пенсию. Такое право без предупреждения предоставляется при первом увольнении по этой причине.
Бесплатные лекарства и медицинская помощь пенсионерам
Некоторые категории пенсионеров имеют право на бесплатные лекарства по льготным рецептам. Такая мера действует, в частности, для инвалидов I группы, неработающих инвалидов II группы, ветеранов боевых действий, чернобыльцев и ряда других федеральных льготников.
Для отдельных пенсионеров предусмотрены лекарства с оплатой 50% стоимости. В эту категорию входят, среди прочих, пенсионеры, получающие минимальную пенсию, работающие инвалиды II группы, безработные инвалиды III группы, жертвы политических репрессий и труженики тыла.
Пенсионеры также могут проходить диспансеризацию и вакцинацию в рамках установленных программ. Для отдельных категорий предусмотрено бесплатное санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний и путёвок. Инвалиды I группы могут получить путёвку и бесплатный проезд для сопровождающего лица на тех же условиях.
Льготы для военных пенсионеров и одиноко проживающих граждан
Военные пенсионеры и пожилые сотрудники силовых ведомств могут иметь право на вторую, гражданскую пенсию при достижении соответствующего возраста и выполнении требований по стажу и пенсионным баллам. Для них также предусмотрены ведомственное медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение и отдельные меры поддержки в сфере жилья и проезда.
Для пенсионеров МВД действуют аналогичные меры, включая возможность второй пенсии и ведомственное медицинское обслуживание. Вдовы военных пенсионеров в определённых случаях могут получать пенсию по потере кормильца и частично сохранять отдельные льготы умершего супруга.
Одиноко проживающие пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки, включая повышенные субсидии на ЖКХ, компенсацию капремонта, социальную помощь и обслуживание на дому. В отдельных случаях для них предусмотрен приоритет при предоставлении мест в организациях социального обслуживания.
Как проверить и оформить все положенные меры поддержки
Узнать о доступных льготах можно через личный кабинет на Госуслугах в разделе «Льготы и выплаты», в МФЦ, органах социальной защиты или Социальном фонде России. Информацию о региональных мерах также можно получить на сайте соответствующего субъекта РФ.
Для оформления могут потребоваться паспорт, пенсионное удостоверение или справка СФР, СНИЛС, сведения о доходах и документы на имущество. Заявления можно подавать через Госуслуги, МФЦ, СФР или органы соцзащиты, а налоговые льготы — через личный кабинет налогоплательщика либо налоговую инспекцию.
Часть выплат назначается автоматически по имеющимся у государства сведениям, однако для компенсации капремонта, субсидий на ЖКХ и ряда региональных мер обычно требуется отдельное заявление.