27 августа 2026, 12:31

Фото: iStock/mars58

Пенсия — далеко не единственная мера поддержки, на которую могут рассчитывать граждане старшего возраста. Государство предусматривает доплаты, компенсации за ЖКХ, налоговые послабления, бесплатные лекарства и льготный проезд. При этом часть мер действует по всей России, а дополнительные льготы устанавливают регионы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Доплаты, увеличивающие размер пенсии Увеличение размера страховой пенсии после 80 лет Ежемесячная денежная выплата для ряда категорий граждан Возврат части расходов за оплату ЖКХ Освобождение от налога на имущество физлиц Льготный проезд для пенсионеров Льготы для работающих пенсионеров Бесплатные лекарства и медицинская помощь пенсионерам Льготы для военных пенсионеров и одиноко проживающих граждан Как проверить и оформить все положенные меры поддержки

Доплаты, увеличивающие размер пенсии

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Увеличение размера страховой пенсии после 80 лет

Ежемесячная денежная выплата для ряда категорий граждан

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Возврат части расходов за оплату ЖКХ

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Освобождение от налога на имущество физлиц

Фото: iStock/DoroO

Льготный проезд для пенсионеров

Льготы для работающих пенсионеров

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Фото: iStock/AlexRaths

Бесплатные лекарства и медицинская помощь пенсионерам

Льготы для военных пенсионеров и одиноко проживающих граждан

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Как проверить и оформить все положенные меры поддержки