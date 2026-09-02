02 сентября 2026, 12:53

оригинал Фото: iStock/Ratana21

С начала 2026 года донорами крови в Подмосковье стали уже более 48,5 тыс. человек. Для одних сдача крови становится разовой помощью, а для других — регулярной практикой, которая со временем позволяет получить статус «Почетный донор России» и связанные с ним меры поддержки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Зачем нужно донорство Где в Подмосковье принимают доноров Что проверяют перед сдачей крови Как молодежь становится костяком донорского движения Когда донор получает статус «Почетного» Какие выплаты предусмотрены за донорство Дополнительные меры поддержки в Подмосковье Как оформить ежегодную выплату

Зачем нужно донорство

«Донорство — это возможность спасти чью-то жизнь. Мы видим, что все больше жителей Подмосковья регулярно сдают кровь, помогая пациентам, которым она необходима. С начала года донорами стали свыше 48,5 тыс. человек. Это почти на 2,5 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Где в Подмосковье принимают доноров

Фото: iStock/SeventyFour

Что проверяют перед сдачей крови

Врач рассказал, сколько яиц в день можно съедать без вреда для здоровья

Как молодежь становится костяком донорского движения

«Более половины доноров, волонтёров, организаторов донорских акций — это молодые люди от 18 до 35 лет. Один из наших активных доноров стал почётным донором в 22 года. Для него это уже как часть расписания, часть жизни», — поделилась она.

«Если говорить о 2026 годе, то число доноров уже превысило 30 000 человек. Заготовлено цельной крови уже более 20 000. Жителей Московской области, решивших стать почетными донорами, ждут не только федеральные, но и региональные преференции. Это существенная поддержка», — уточнила Мальцева.

Когда донор получает статус «Почетного»

Фото: медиасток.рф

Какие выплаты предусмотрены за донорство

«В нашем регионе статус почетного донора имеют более 27 тысяч человек. Поддержка доноров — это не только проявление благодарности за их самоотверженность, но и стимул для других жителей региона стать донорами. В этом году они получат ежегодную выплату на общую сумму свыше 526 миллионов рублей», — рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Фото: iStock/ArtemSam

Дополнительные меры поддержки в Подмосковье

Как оформить ежегодную выплату