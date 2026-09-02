Как стать донором в Подмосковье в 2026 году: главное о подготовке к сдаче крови, противопоказаниях и положенных льготах
С начала 2026 года донорами крови в Подмосковье стали уже более 48,5 тыс. человек. Для одних сдача крови становится разовой помощью, а для других — регулярной практикой, которая со временем позволяет получить статус «Почетный донор России» и связанные с ним меры поддержки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Зачем нужно донорство
Донорская кровь и ее компоненты необходимы пациентам после тяжелых травм, ожогов и операций, а также людям с онкологическими, гематологическими и другими заболеваниями. С начала этого года донорами в Подмосковье стали свыше 48,5 тыс. человек — почти на 2,5 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Донорство — это возможность спасти чью-то жизнь. Мы видим, что все больше жителей Подмосковья регулярно сдают кровь, помогая пациентам, которым она необходима. С начала года донорами стали свыше 48,5 тыс. человек. Это почти на 2,5 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Сдать кровь может здоровый человек старше 18 лет, если медицинское обследование не выявило противопоказаний.
Где в Подмосковье принимают доноров
Сдать кровь можно в учреждениях Службы крови Московской области, отделениях переливания крови медицинских организаций региона, а также во время выездных донорских акций. Ведущим учреждением службы является Московский областной центр крови, который принимает доноров ежедневно с 08:00 до 14:00.
У центра есть филиалы в нескольких городах региона. В Воскресенске отделение работает с понедельника по субботу с 08:00 до 13:00, в Орехово-Зуеве и Подольске — с понедельника по пятницу с 08:00 до 13:00, при этом последняя суббота каждого месяца является донорской. В Щелкове кровь принимают с понедельника по субботу с 08:00 до 13:00, а в Наро-Фоминске — со вторника по пятницу в те же часы.
Информация о местах сдачи крови, противопоказаниях и графике работы учреждений службы крови размещается на профильных ресурсах региона. По итогам 2025 года наиболее востребованными центрами забора крови стали Московский областной центр и его подразделения в Щелкове, Подольске, Воскресенске и Орехово-Зуеве. В число наиболее популярных отделений переливания крови также вошли Люберецкое, Сергиево-Посадское и Раменское.
Что проверяют перед сдачей крови
Перед процедурой донор проходит медицинское обследование. В частности, определяется исходный уровень гемоглобина, проверяется наличие воспалительных реакций и системных заболеваний, состояние иммунитета, устанавливаются группа крови и резус-фактор. Также проводятся исследования на ВИЧ, гепатиты B и C. В некоторых случаях, например при сдаче плазмы, обследование может быть расширено, а иногда дополнительно проводится электрокардиографическое исследование.
Главное требование заключается в том, что донорство не должно ухудшать состояние человека. Перед процедурой необходимо соблюдать рекомендации по подготовке. Алкоголь следует исключить минимум за 12 часов до сдачи крови, а курение — как минимум за час. При этом рекомендуется полностью отказаться от алкоголя за три дня и не курить хотя бы в течение 24 часов.
За три дня до процедуры из рациона необходимо также убрать жирные продукты. Предпочтение советуют отдавать кашам и нежирным видам мяса.
В день сдачи крови нужен легкий завтрак. После процедуры рекомендуется полноценное питание с немного повышенной калорийностью. Сильных физических нагрузок в этот день следует избегать.
Врач рассказал, сколько яиц в день можно съедать без вреда для здоровья
Ограничениями для донорства могут стать дефицит массы тела и аллергические реакции в период обострения. Не допускают к сдаче крови и при любых заболеваниях в острой стадии.
Как молодежь становится костяком донорского движения
Несмотря на распространенное представление о том, что молодежь якобы не слишком активно интересуется донорством, именно жители от 18 до 35 лет сегодня составляют значительную часть донорского сообщества Подмосковья. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала специалист Московского областного центра крови Ирина Мальцева.
«Более половины доноров, волонтёров, организаторов донорских акций — это молодые люди от 18 до 35 лет. Один из наших активных доноров стал почётным донором в 22 года. Для него это уже как часть расписания, часть жизни», — поделилась она.
По словам специалиста, 2026 год характеризуется устойчивым интересом жителей региона к донорству. Также служба крови продолжает привлекать тех, кто делает такую процедуру впервые: число новых доноров уже превысило 3,5 тыс. человек.
«Если говорить о 2026 годе, то число доноров уже превысило 30 000 человек. Заготовлено цельной крови уже более 20 000. Жителей Московской области, решивших стать почетными донорами, ждут не только федеральные, но и региональные преференции. Это существенная поддержка», — уточнила Мальцева.
Когда донор получает статус «Почетного»
Звание «Почетный донор России» получают граждане, которые регулярно и безвозмездно сдают кровь или ее компоненты. Для награждения необходимо сдать цельную кровь 40 и более раз либо плазму 60 и более раз.
Существуют и варианты сочетания разных видов донации: цельную кровь необходимо сдать 25 и более раз, а общее число донаций крови и плазмы должно составлять не менее 40. Еще один вариант — менее 25 сдач цельной крови при общем количестве донаций крови и плазмы не менее 60.
С начала 2026 года звание «Почетный донор России» получили 484 жителя Подмосковья. Всего в регионе насчитывается почти 28 тыс. почетных доноров.
Какие выплаты предусмотрены за донорство
Донорам крови и ее компонентов полагается денежная компенсация на питание в размере 5% от МРОТ, установленного в субъекте. Кроме того, после сдачи крови человек получает справку для освобождения от работы в день процедуры и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.
В определенных случаях предусмотрены денежные выплаты непосредственно за донацию. За сдачу крови выплачивается 8% от действующей величины прожиточного минимума субъекта, за сдачу плазмы — 15% от величины МРОТ, за одну донацию тромбоцитов — 35% от величины МРОТ.
Платная сдача предусмотрена в случае редкого фенотипа крови. Если донор сдает кровь за деньги, компенсация на питание ему не предоставляется. Кроме того, такие донации не учитываются при определении возможности получения знака «Почетный донор России».
Главная денежная мера поддержки для обладателей статуса — ежегодная выплата. В 2026 году в Подмосковье после индексации на 4% ее размер составляет 19 497 рублей.
«В нашем регионе статус почетного донора имеют более 27 тысяч человек. Поддержка доноров — это не только проявление благодарности за их самоотверженность, но и стимул для других жителей региона стать донорами. В этом году они получат ежегодную выплату на общую сумму свыше 526 миллионов рублей», — рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.
Получатели знака «Почетный донор России» также имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время, внеочередное медицинское обслуживание в государственных и муниципальных учреждениях и первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение.
Дополнительные меры поддержки в Подмосковье
В Московской области почетным донорам предоставляются дополнительные региональные меры поддержки. В частности, по социальной карте жителя Подмосковья они могут бесплатно пользоваться автомобильным и городским наземным электрическим транспортом.
Бесплатный проезд также предусмотрен в пригородных электричках, кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности. Льгота распространяется на регулярные маршруты городского и пригородного сообщения, а также метро.
Для почетных доноров, которые получают пенсию, предусмотрена ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости коммунальных услуг и денежная выплата.
Как оформить ежегодную выплату
Жителям Подмосковья со знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР» необходимо подать заявление и документы для получения ежегодной выплаты. Сделать это можно в МФЦ по месту жительства либо в территориальном подразделении Минсоцзащиты населения Московской области.
Для оформления потребуются заявление, паспорт и удостоверение о наличии знака «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР». Если документы подает представитель, дополнительно понадобится документ, подтверждающий его личность и полномочия.
При положительном решении денежные средства перечисляются на счет, открытый через почтовое отделение или кредитную организацию. Основанием для отказа или приостановления предоставления услуги может стать указание недостоверных сведений, предоставление документов, не соответствующих требованиям законодательства, либо неполный пакет документов.
Решение или действия подразделений Министерства соцразвития Московской области и государственных служащих можно обжаловать в судебном или досудебном порядке. Для досудебного обжалования необходимо направить письменную жалобу в территориальное подразделение министерства — при личном обращении или посредством электронной формы.
Основанием для жалобы может стать нарушение сроков регистрации запроса, требование предоставить документы, которые не предусмотрены нормативными актами России и Московской области, отказ исправить опечатки в выданных документах или нарушение сроков их исправления.