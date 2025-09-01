В центре патриотического воспитания «Авангард» проведут день открытых дверей

01 сентября 2025, 16:43

оригинал Фото: медиасток.рф

День открытых дверей состоится в подмосковном центре военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» в субботу, 6 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Центра.





Посетителей «Авангарда» ждут экскурсии по Центру, занятия по начальной военной подготовке, спортивные мастер-классы, анимационная программа для малышей и пр.





«Гостям представят спектакль Театра Российской Армии «Данькина каска», запланированы показательные выступления пилотажной группы «Стрижи», конной полиции, кинологов и бойцов 45-й отдельной бригады спецназа, шоу акробатов и мотоциклистов», — говорится в сообщении.