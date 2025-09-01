В центре патриотического воспитания «Авангард» проведут день открытых дверей
День открытых дверей состоится в подмосковном центре военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» в субботу, 6 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Центра.
Посетителей «Авангарда» ждут экскурсии по Центру, занятия по начальной военной подготовке, спортивные мастер-классы, анимационная программа для малышей и пр.
«Гостям представят спектакль Театра Российской Армии «Данькина каска», запланированы показательные выступления пилотажной группы «Стрижи», конной полиции, кинологов и бойцов 45-й отдельной бригады спецназа, шоу акробатов и мотоциклистов», — говорится в сообщении.В течение всего дня открытых дверей — с 10 утра до 18:00 — будет проходить концертная программа.
Центр патриотического воспитания «Авангард» находится на территории парка «Патриот» в Одинцовском городском округе.