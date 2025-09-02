В Пушкинском округе подвели итоги проекта «Мой Вишнёвый сад»

02 сентября 2025, 18:02

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Народный проект «Мой Вишнёвый сад» проводился в рамках Пушкинского театрального фестиваля, участие в нём приняли более 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





«Мой Вишнёвый сад» был посвящён 165-летию Антона Павловича Чехова. Стать участников проекта мог любой желающий. Для этого нужно было прочитать какое-либо произведение знаменитого русского писателя, выступив в образе его героя.



