В Пушкинском округе подвели итоги проекта «Мой Вишнёвый сад»
Народный проект «Мой Вишнёвый сад» проводился в рамках Пушкинского театрального фестиваля, участие в нём приняли более 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Мой Вишнёвый сад» был посвящён 165-летию Антона Павловича Чехова. Стать участников проекта мог любой желающий. Для этого нужно было прочитать какое-либо произведение знаменитого русского писателя, выступив в образе его героя.
Весь отснятый на проекте материал будет использован для создания видеосюжетов, которые вскоре покажут на телевидении.«В парке звучали строки из «Трёх сестер», «Чайки», «Медведя», «Злого мальчика», «Вишневого сада», а также письма Чехова», — говорится в сообщении.
Пушкинский театральный фестиваль проходил в подмосковном городе Пушкино с 28 по 31 августа.