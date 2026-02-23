Смартфон как личная служба спасения: зачем настраивать кнопку SOS

23 февраля 2026, 17:33

Специалист рассказал, как функция SOS может помочь в экстренной ситуации

Фото: Istock / dikushin

Смартфоны часто критикуют за зависимость, информационный шум и риски мошенничества, однако в критический момент именно мобильное устройство способно стать настоящим инструментом спасения.