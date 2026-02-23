Смартфон как личная служба спасения: зачем настраивать кнопку SOS
Смартфоны часто критикуют за зависимость, информационный шум и риски мошенничества, однако в критический момент именно мобильное устройство способно стать настоящим инструментом спасения.
Специалист по информационной безопасности Владимир Смолин объяснил argumenti.ru, почему важно заранее настроить функцию экстренного вызова SOS.
По его словам, многие воспринимают телефон лишь как средство общения или развлечений, забывая о его возможностях в вопросах безопасности. Между тем современные устройства оснащены встроенной системой экстренной помощи, которая может сработать буквально за секунды — даже если человек не способен полноценно пользоваться смартфоном.
Особенно актуальна такая функция для людей, которые часто остаются одни — дома, на даче или в поездках. В случае внезапного ухудшения самочувствия, падения или другой чрезвычайной ситуации телефон может автоматически связаться со службами спасения или близкими людьми.
В большинстве смартфонов SOS-режим активируется быстрым нажатием кнопки питания несколько раз подряд. После этого устройство автоматически совершает вызов экстренных служб или отправляет выбранным контактам сообщение с координатами местоположения владельца.
Специалист подчеркнул, что настройка функции занимает всего несколько минут, однако в экстренной ситуации она может сыграть решающую роль и буквально спасти жизнь.
