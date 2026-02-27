В подмосковном Минтрансе водителей научили «правилу четырёх секунд»

27 февраля 2026, 17:53

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Смена календарных сезонов в Московском регионе в эти выходные пройдёт на повышенном температурном фоне. Днём в субботу воздух может прогреться до +4°С, возможен ледяной дождь, предупредили в пресс-службе подмосковного Минтранса.







В первый день весны потеплеет до +5°, пойдут дожди. При этом ночью ещё будет минусовая температура. Снежный покров станет таять, а в ночные часы подмерзать, поэтому на дорогах образуется гололедица. Автомобилистов призывают быть внимательнее на дорогах и следить за прогнозом погоды.

«Дорожные службы Подмосковья отслеживают погодные и дорожные условия. Они обеспечат безопасный проезд по региональным дорогам. Кроме противогололёдной обработки, сотрудники Мосавтодора продолжают убирать и вывозить снег», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

«Соблюдайте простые правила: не отвлекайтесь на телефон, заранее снижайте скорость перед поворотами, перекрёстками и переходами, держите увеличенную дистанцию, выполняйте все манёвры плавно. Чтобы оценить безопасную дистанцию, используйте «правило четырёх секунд». Выберите неподвижный ориентир на обочине, и когда впереди идущая машина его проедет, начните отсчёт: «тысяча один, тысяча два, тысяча три, тысяча четыре». Если вы достигли ориентира раньше, увеличьте дистанцию», – посоветовали в ведомстве.