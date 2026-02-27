В подмосковном Минтрансе водителей научили «правилу четырёх секунд»
Смена календарных сезонов в Московском регионе в эти выходные пройдёт на повышенном температурном фоне. Днём в субботу воздух может прогреться до +4°С, возможен ледяной дождь, предупредили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
В первый день весны потеплеет до +5°, пойдут дожди. При этом ночью ещё будет минусовая температура. Снежный покров станет таять, а в ночные часы подмерзать, поэтому на дорогах образуется гололедица. Автомобилистов призывают быть внимательнее на дорогах и следить за прогнозом погоды.
«Дорожные службы Подмосковья отслеживают погодные и дорожные условия. Они обеспечат безопасный проезд по региональным дорогам. Кроме противогололёдной обработки, сотрудники Мосавтодора продолжают убирать и вывозить снег», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.В МТДИ призвали пешеходов и водителей быть внимательнее рядом с крупногабаритным транспортом. У автобусов, грузовой и специализированной техники длиннее тормозной путь, слепая зона больше, и они менее манёвренные. Например, их водители не видят пешехода сбоку, сзади и перед кабиной.
Водителей крупногабаритного транспорта тоже призвали помнить о возможном появлении пешеходов не только на дорогах, но и во дворах, на парковках.
«Соблюдайте простые правила: не отвлекайтесь на телефон, заранее снижайте скорость перед поворотами, перекрёстками и переходами, держите увеличенную дистанцию, выполняйте все манёвры плавно. Чтобы оценить безопасную дистанцию, используйте «правило четырёх секунд». Выберите неподвижный ориентир на обочине, и когда впереди идущая машина его проедет, начните отсчёт: «тысяча один, тысяча два, тысяча три, тысяча четыре». Если вы достигли ориентира раньше, увеличьте дистанцию», – посоветовали в ведомстве.Пешеходам следует не перебегать дорогу, а спокойно переходить ей по переходам. А вечером лучше не забывать использовать световозвращатели.