Синоптик рассказал, как начнется весна в Москве

27 февраля 2026, 09:08

Синоптик Тишковец: весна в Москве начнется с оттепели и дождей

Фото: iStock/aapsky

Календарная весна в Москве начнется с теплой погоды и осадков. В воскресенье температура поднимется до плюс 4 градусов, сообщает РИА Новости.