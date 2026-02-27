Синоптик рассказал, как начнется весна в Москве
Календарная весна в Москве начнется с теплой погоды и осадков. В воскресенье температура поднимется до плюс 4 градусов, сообщает РИА Новости.
В последний день зимы ожидаются осадки. Ночью выпадет снег, утром возможен ледяной дождь. В сумерках термометры покажут от нуля до минус двух градусов, но в дневные часы воздух прогреется до плюс трех градусов. Синоптик Евгений Тишковец отметил, что весна начнется с оттепели. Температура останется выше нуля в течение суток. Ожидаются показатели от плюс двух до плюс четырех градусов.
Евгений Тишковец — синоптик и метеоролог, военный специалист, один из самых известных экспертов по погоде в медиапространстве. Широкой аудитории он известен как ведущий Центра погоды «Фобос», комментатор экстремальных погодных явлений и автор прогнозов, которые часто становятся темой обсуждений в СМИ и социальных сетях.
