Тринадцать театральных коллективов поборются за победу на фестивале в Пушкине
С 16 по 21 ноября в Подмосковье состоится финал юбилейного молодежного фестиваля «Пушкино театральное. Наследники Станиславского». Спектакли и встречи примут музыкально-драматические театры Пушкина и Ивантеевки. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
За выход в заключительный этап боролись 70 коллективов. Жюри отобрало 13 участников из Московской и Ярославской областей. Всего фестиваль объединил свыше 400 человек. Еще более 600 присоединились к дополнительной программе и открытому конкурсу молодых драматургов.
Зрители увидят постановки по произведениям авторов разных эпох: от Еврипида до Гоголя и от Пушкина до Чуковского. Оценивать выступления будут специалисты театральной сферы.
В состав жюри вошли художественный руководитель Московского драматического театра «Постскриптум» Сергей Афанасьев, театральный критик Елена Езерская, заслуженная артистка Московской области Екатерина Житарь, театральный менеджер и бывший директор Московского театра Сатиры Игорь Берлин. К ним присоединится директор Пушкинского музыкально-драматического театра, заслуженный артист Московской области Игорь Ильин.
Для участников организуют лаборатории по сценической речи, актерскому мастерству и движению. Руководителей коллективов ждут мастер-классы и акселераторы. В программу включили вербатим по произведениям авторов открытого конкурса «Пьесы о Подмосковье». Представители Ресурсного центра проконсультируют гостей по вопросам грантовой поддержки.
На фестивале отметят 150-летие Союза театральных деятелей России. А 21 ноября в 17:00 программу завершит один из первых показов спектакля Воскресенского театра ростовых кукол «Софит». Постановку создали по сказкам Михаила Салтыкова-Щедрина к юбилею писателя.
Посетить конкурсные показы можно бесплатно. Для этого нужно заранее зарегистрироваться на сайтах teatrpushkino.ru или пушкинофест.рф. Проект поддержали правительство Московской области, администрация Пушкинского городского округа и Фонд президентских грантов.
Зрители увидят постановки по произведениям авторов разных эпох: от Еврипида до Гоголя и от Пушкина до Чуковского. Оценивать выступления будут специалисты театральной сферы.
В состав жюри вошли художественный руководитель Московского драматического театра «Постскриптум» Сергей Афанасьев, театральный критик Елена Езерская, заслуженная артистка Московской области Екатерина Житарь, театральный менеджер и бывший директор Московского театра Сатиры Игорь Берлин. К ним присоединится директор Пушкинского музыкально-драматического театра, заслуженный артист Московской области Игорь Ильин.
Для участников организуют лаборатории по сценической речи, актерскому мастерству и движению. Руководителей коллективов ждут мастер-классы и акселераторы. В программу включили вербатим по произведениям авторов открытого конкурса «Пьесы о Подмосковье». Представители Ресурсного центра проконсультируют гостей по вопросам грантовой поддержки.
На фестивале отметят 150-летие Союза театральных деятелей России. А 21 ноября в 17:00 программу завершит один из первых показов спектакля Воскресенского театра ростовых кукол «Софит». Постановку создали по сказкам Михаила Салтыкова-Щедрина к юбилею писателя.
Посетить конкурсные показы можно бесплатно. Для этого нужно заранее зарегистрироваться на сайтах teatrpushkino.ru или пушкинофест.рф. Проект поддержали правительство Московской области, администрация Пушкинского городского округа и Фонд президентских грантов.