Врачи МОНИКИ удалили пожилому пациенту опухоль шеи

09 ноября 2026, 12:39

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Хирурги МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского удалили пожилому мужчине злокачественную опухоль в области шеи. Об этом сообщил заведующий отделением опухолей головы и шеи института Валентин Васильев.







Мужчина обратился к медикам из-за образования в верхней левой части шеи и проблем с глотанием. Десять лет назад он уже перенес операцию по удалению липосаркомы — злокачественной опухоли жировой ткани. МРТ и биопсия показали, что крупное образование занимает часть глотки, меняет форму окружающих тканей и смещает подъязычную слюнную железу. Сначала специалисты предположили, что у пациента доброкачественная фибролипома.



Мужчину госпитализировали и провели операцию. По словам Васильева, новообразование находилось рядом с жизненно важными структурами. Перед хирургами стояла задача удалить его и сохранить функции организма пациента. Окончательный диагноз врачи установили после гистологического исследования ткани. Оно подтвердило липосаркому. Такие опухоли способны долго расти почти незаметно и по внешним признакам напоминать доброкачественные образования.



Сейчас мужчина чувствует себя удовлетворительно и уже вернулся домой. Врачи рекомендовали ему наблюдаться у специалистов и пройти контрольное обследование через три месяца.