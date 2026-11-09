Подмосковье вошло в число лидеров России по росту туристического потока

09 ноября 2026, 11:42

Число турпоездок в Московскую область выросло почти на 900 тысяч за год

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Московская область оказалась в числе российских регионов, показавших наиболее заметный рост туристического потока. Итоги туристического сезона за первые девять месяцев 2026 года подвели 6 ноября на заседании Правительственной комиссии по развитию туризма в Российской Федерации под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, регион вошел в число лидеров по увеличению количества туристических поездок.







Всего с января по сентябрь 2026 года по России было совершено около 71 млн туристических поездок. Дмитрий Чернышенко отметил, что среди регионов с высокими показателями оказались территории, располагающие развитой туристической и транспортной инфраструктурой. В их числе — Москва, Московская область и Республика Татарстан.



За девять месяцев текущего года Подмосковье посетили с туристическими целями 5,38 млн раз. Для сравнения: за аналогичный период 2025 года показатель составлял 4,53 млн поездок. Таким образом, количество путешествий в регион увеличилось почти на 900 тысяч.



Одним из факторов, способствующих развитию туризма, в Министерстве культуры и туризма Московской области называют развитую инфраструктуру для отдыха и размещения гостей. В регионе работают гостиницы, пансионаты, санатории, глэмпинги и другие объекты, а также многочисленные туристические достопримечательности.



По данным профильного министерства, сейчас в Московской области насчитывается 1578 классифицированных средств размещения. Кроме того, более 500 экскурсоводов успешно прошли аттестацию и могут официально проводить экскурсии для жителей и гостей региона. Эти показатели отражают масштаб туристической инфраструктуры Подмосковья и ее роль в привлечении путешественников.