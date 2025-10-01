Центр притяжения: в Луховицах открылась уникальная модельная библиотека нового поколения
В подмосковных Луховицах состоялось знаковое событие для культурной жизни всего региона — торжественное открытие обновленной межпоселенческой модельной библиотеки. Этот современный интеллектуальный и досуговый центр стал третьей в области библиотекой, которая в прошлом году одержала победу в конкурсе в рамках национального проекта «Культура», получив федеральное финансирование на кардинальное преображение.
Как отметили в Министерстве культуры и туризма Московской области, дизайн-проект учреждения был разработан вокруг трех ключевых тем: творчества известного местного поэта Ивана Морозова, принципов нового краеведения и передовых цифровых технологий. Такой синтез традиций и инноваций создает уникальную атмосферу, где уважение к истории встречается с взглядом в будущее.
Уже в день открытия новые пространства продемонстрировали свою востребованность. Подростки и молодежь с азартом участвовали в турнире по настольной игре «Мое Подмосковье», соревновались в киберспорте, а самые любознательные отправились на мастер-класс по работе с искусственным интеллектом, что сразу же развеяло стереотип о библиотеках как о тихих и скучных заведениях.
Зона зданий библиотеки продумана до мелочей. Входная группа встречает гостей комфортной зоной ожидания и чтения, где удобно расположиться на мягких диванах с книгой или журналом. Для легкого перекуса и неспешной беседы организован уютный кофе-поинт, а умная колонка поможет быстро найти ответ на любой вопрос.
Для творческих натур предусмотрена специальная графитовая стена. Это интерактивный арт-объект, который будет постоянно меняться благодаря смелым надписям и рисункам посетителей, делая библиотеку живым, развивающимся организмом.
Ценителей высоких технологий ждут две игровые консоли PlayStation 5 для захватывающих мультиплеерных баталий и исследования виртуальных миров, а также VR-шлем, позволяющий совершить полное погружение в цифровую реальность.
Особой атмосферой обладает новое литературное кафе. За чашкой ароматного кофе здесь можно с головой уйти в чтение новой книги или просто наблюдать за жизнью города через панорамные окна.
Сердцем общественной жизни библиотеки стало просторное актовое пространство, адаптированное для мероприятий самого разного формата. Его многофункциональность позволяет проводить здесь художественные вернисажи, научно-популярные лекции, поэтические вечера и теплые квартирники с живой музыкой.
Выставочная концепция также была пересмотрена. Теперь центральную экспозицию, посвященную культурным кодам Луховицкой земли, будут регулярно сменять временные проекты от партнеров — местных художников, фотографов и дизайнеров. Стартом этой традиции стала экспозиция Союза луховицких коллекционеров, представившая открытки, марки и конверты с портретами классиков отечественной поэзии.
Таким образом, модельная библиотека в Луховицах уверенно доказывает, что сегодня она — не просто хранилище книг, а настоящий центр притяжения, где каждый житель и гость города, независимо от возраста и интересов, может найти занятие по душе в любое время года.
