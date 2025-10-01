Центр притяжения: в Луховицах открылась уникальная модельная библиотека нового поколения

01 октября 2025, 18:16

Фото: Министерство культуры и туризма МО

В подмосковных Луховицах состоялось знаковое событие для культурной жизни всего региона — торжественное открытие обновленной межпоселенческой модельной библиотеки. Этот современный интеллектуальный и досуговый центр стал третьей в области библиотекой, которая в прошлом году одержала победу в конкурсе в рамках национального проекта «Культура», получив федеральное финансирование на кардинальное преображение.