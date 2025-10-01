Старт отопительного сезона стал главным вопросом совещания в Павловском Посаде
На оперативном совещании в Павловском Посаде разобрали насущные вопросы жизни округа. Главной темой стала подача тепла, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Все наши социальные объекты – школы, детсады, больницы и поликлиники – отапливаются на сто процентов. Задачу по обеспечению теплом самых уязвимых категорий населения мы выполнили. Сейчас активно продолжаем работу по жилому фонду», – сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис СемёновСейчас Мособлводоканал устраняет несколько крупных технических инцидентов. Основные силы брошены на Павловский Посад, Электрогорск и Большие Дворы. Семёнов поручил держать его в курсе сроков завершения ремонта и сразу после его окончания запускать отопление домов, чтобы уже вечером в квартирах было тепло.
Также Семёнов указал сотрудникам Мособлводоканала на необходимость выполнить после земляных работ благоустройство на детских площадках и во дворах до наступления холодов.
«Отдельно хочу сказать о недопустимой ситуации с частной управляющей компанией «Победа». В дом по адресу ул. Вокзальная, 4 ресурс подан, но в квартирах нет тепла. Это прямая зона ответственности УК. Поручил профильному блоку взять ситуацию на особый контроль и обязать компанию немедленно выполнить свои обязательства перед жителями», – отметил Денис Семёнов.В преддверии зимы нагрузка на сети Мособлэнерго уже выросла на 20-25%, Глава муниципалитета попросил контролировать и этот вопрос, чтобы не допустить отключений. Он также поручил законсервировать фонтаны, заменить брусчатку в сквере у Дома молодёжи в Электрогорске.
Семёнов пообещал на следующей неделе лично проверить готовность техники к зимнему сезону.