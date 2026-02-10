В Подмосковье стартовал ИИ-фестиваль для школьников
Фестиваль-конкурс искусственного интеллекта «Область Изменений» для учеников шестых-одиннадцатых классов стартовал в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.
Участникам конкурса предлагается выявить какую-либо актуальную общественную проблему и предложить её решение с использованием ИИ-инструментов.
«Мы находимся в условиях, когда цифровая трансформация стала реальностью. Технологии искусственного интеллекта должны активно внедряться во все сферы образования. Это необходимо принять, осмыслить и начать активно использовать», — сказала министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.Конкурс будет состоять из трёх этапов: школьного, муниципального и регионального. Победителей объявят 18 апреля.