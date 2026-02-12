Школьники Подмосковья стали лауреатами конкурса «Наука. Территория героев»
Школьники Подмосковья стали лауреатами научно-популярного конкурса «Наука. Территория героев». Максим Запара из Краснознаменска и Дарья Саперова из Серпухова вошли в число победителей шестого сезона соревнования, которое прошло в кампусе МГТУ им. Н.Э. Баумана. Об этом сообщили в Минобразования Московской области.
Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что с каждым годом в конкурсе участвует всё больше школьников и студентов.
«В России растет престиж научных профессий, уверен, что многие из вас хотят связать свою жизнь с наукой. Конкурс — это только начало большого пути», — рассказывает Дмитрий Чернышенко.Благодаря нацпроектам и федеральным программам у ребят открыты широкие возможности:
- работают инженерные школы и молодежные лаборатории;
- действует программа «Приоритет 2030»;
- проходят мероприятия Десятилетия науки и технологий.
По итогам финала в направлении «Наука в жизни» второе место занял Максим Запара. Участники исследовали астрономические загадки, изучали Землю и решали междисциплинарные задачи. Дарья Саперова получила серебро в номинации «Энергия и числа», где школьники создавали модели, объясняющие законы Вселенной.
Все финалисты получат дополнительные баллы при поступлении в МИСиС, РУДН, ТПУ и МГТУ им. Баумана. Партнеры конкурса — компании «Билайн», «ФосАгро» и «Росатом» — наградили победителей денежными премиями, а также подарками и сертификатами на покупку техники.
Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что конкурс «Наука. Территория героев» помогает вовлекать молодежь в университетскую науку, создавая современную исследовательскую среду с лабораториями, проектами и возможностью сотрудничества с индустриальными партнерами.
В этом сезоне в конкурсе приняли участие более 27 000 школьников и студентов. Конкурс проходил по трём направлениям: «Энергия и числа», «Биохимия открытий» и «Наука в жизни».
Проект проводят в соответствии с задачами нацпроектов России и инициативы «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий, с целью развития интереса к естественным наукам и поддержки молодых талантов.