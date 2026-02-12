Школьники Подмосковья стали лауреатами конкурса «Наука. Территория героев»

12 февраля 2026, 11:24

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

Школьники Подмосковья стали лауреатами научно-популярного конкурса «Наука. Территория героев». Максим Запара из Краснознаменска и Дарья Саперова из Серпухова вошли в число победителей шестого сезона соревнования, которое прошло в кампусе МГТУ им. Н.Э. Баумана. Об этом сообщили в Минобразования Московской области.





Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что с каждым годом в конкурсе участвует всё больше школьников и студентов.

«В России растет престиж научных профессий, уверен, что многие из вас хотят связать свою жизнь с наукой. Конкурс — это только начало большого пути», — рассказывает Дмитрий Чернышенко.

