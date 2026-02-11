Танцоры из Серпухова взяли Гран-при на Международном фестивале
Танцоры Губернского колледжа из Серпухова завоевали Гран-при и пять наград на Международном фестивале «ART-Пульс». Конкурс провели 8 февраля во Дворце культуры имени В.И. Ленина. Он объединил творческие коллективы самых разных жанров. Об этом сообщили в Минобразования Подмосковья.
Образцовый коллектив «Ансамбль танца «Славянский лик»» под руководством Джамили Старостиной представил несколько номеров и получил высокие оценки жюри. Участники показали разнообразную программу — от народной хореографии до дебютных постановок.
Лауреатами первой степени стали Ева Васильченкова с номером «Монгольская статуэтка», Варвара Карабанова с номером «Эрзяночка», танец ставропольских казаков «Ой, на горке», постановка на хореографическом материале Костромской области «Толчея», а еще — дебютный номер коллектива «Озорные дробушки».
Артисты ансамбля регулярно участвуют в творческих конкурсах и подтверждают высокий уровень подготовки. Новые победы стали ещё одним доказательством сильной школы и серьёзной работы педагогов и студентов колледжа.
