Танцоры из Серпухова взяли Гран-при на Международном фестивале

11 февраля 2026, 17:08

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

Танцоры Губернского колледжа из Серпухова завоевали Гран-при и пять наград на Международном фестивале «ART-Пульс». Конкурс провели 8 февраля во Дворце культуры имени В.И. Ленина. Он объединил творческие коллективы самых разных жанров. Об этом сообщили в Минобразования Подмосковья.