04 сентября 2025, 18:00

Фото: пресс-служба музея «Новый Иерусалим»

В сентябре в музее «Новый Иерусалим» в Истре пройдет цикл концертов, посвященных выставке «Свет между мирами». Экспозиция объединила в себе работы советских, узбекских и русских художников-модернистов 20—30-х годов XX века.





Когда состоятся концерты, кто выступит для гостей музея и зачем соединять музыку и картины рассказала в эфире «Радио 1» заместитель заведующего отделением развития музея «Новый Иерусалим» Юлия Миклошевская.



По словам гостьи, в музее сложилась традиция проводить к выставкам музыкальные программы. В этом году состоятся три концерта — 13, 27 сентября и 18 октября. Ведущим концерта и автором программы выступит известный музыковед, лектор, музыкальный критик и композитор Ярослав Тимофеев.



Ярослав Тимофеев (Фото: пресс-служба музея «Новый Иерусалим») Первая программа будет посвящена Востоку. Часть выставки приехала из Узбекистана, поэтому в музее посчитали необходимым подсветить эту тему. Под отечественную и ориентальную музыку слушатели совершат воображаемое путешествие в Индию, Иран, на Кавказ и в степи Средней Азии. На концерте выступят пианистка Элси Варандо, виолончелистка Анна Рене Острожевская и камерный оркестр «Прометеус» под управлением Михаила Калецкого.



Камерный оркестр «Prometheus» (Фото: пресс-служба музея «Новый Иерусалим») Вторая программа называется «Человек. Это звучит». Она расскажет об эволюции образа человека в классической музыке. Для гостей прозвучат музыкальные шедевры трех столетий, которые помогут понять, как слышали человека композиторы разных стран.



Третий и заключительный концерт цикла объединит музыку российских эмигрантов 20-30х годов, которые сохранили Россию в звуках своих произведений. В этом концерте примет участие оркестр творческого объединения «Притяжение» — проект скрипача Даниила Когана.



Даниил Коган (Фото: пресс-служба музея «Новый Иерусалим») Миклошевская отметила, что музыкальное дополнение к изобразительному искусству позволяет человеку полностью погрузиться в творчество художника и сформировать представление об эпохе, когда создавались картины.



Фото: пресс-служба музея «Новый Иерусалим» Но недостаточно просто выбрать композиции того времени. Концепция каждой программы требует кропотливого труда — ее привязывают к выставке, художникам, их восприятию мира и тому, что они изображали.





«Например, программы, которые запланированы на осень, подготавливает Ярослав Тимофеев. Подготовка занимает длительное время, хотя он — профессионал, музыковед, имеет богатый опыт. Поэтому ему не составляет труда подготовить материал. Но всё равно это очень тщательная работа», — подчеркнула собеседница.