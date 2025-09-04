Уникальный проект в Подмосковье: выставка «Свет между мирами» обретет звучание этой осенью
В сентябре в музее «Новый Иерусалим» в Истре пройдет цикл концертов, посвященных выставке «Свет между мирами». Экспозиция объединила в себе работы советских, узбекских и русских художников-модернистов 20—30-х годов XX века.
Когда состоятся концерты, кто выступит для гостей музея и зачем соединять музыку и картины рассказала в эфире «Радио 1» заместитель заведующего отделением развития музея «Новый Иерусалим» Юлия Миклошевская.
По словам гостьи, в музее сложилась традиция проводить к выставкам музыкальные программы. В этом году состоятся три концерта — 13, 27 сентября и 18 октября. Ведущим концерта и автором программы выступит известный музыковед, лектор, музыкальный критик и композитор Ярослав Тимофеев.
Первая программа будет посвящена Востоку. Часть выставки приехала из Узбекистана, поэтому в музее посчитали необходимым подсветить эту тему. Под отечественную и ориентальную музыку слушатели совершат воображаемое путешествие в Индию, Иран, на Кавказ и в степи Средней Азии. На концерте выступят пианистка Элси Варандо, виолончелистка Анна Рене Острожевская и камерный оркестр «Прометеус» под управлением Михаила Калецкого.
Вторая программа называется «Человек. Это звучит». Она расскажет об эволюции образа человека в классической музыке. Для гостей прозвучат музыкальные шедевры трех столетий, которые помогут понять, как слышали человека композиторы разных стран.
Третий и заключительный концерт цикла объединит музыку российских эмигрантов 20-30х годов, которые сохранили Россию в звуках своих произведений. В этом концерте примет участие оркестр творческого объединения «Притяжение» — проект скрипача Даниила Когана.
Миклошевская отметила, что музыкальное дополнение к изобразительному искусству позволяет человеку полностью погрузиться в творчество художника и сформировать представление об эпохе, когда создавались картины.
Но недостаточно просто выбрать композиции того времени. Концепция каждой программы требует кропотливого труда — ее привязывают к выставке, художникам, их восприятию мира и тому, что они изображали.
«Например, программы, которые запланированы на осень, подготавливает Ярослав Тимофеев. Подготовка занимает длительное время, хотя он — профессионал, музыковед, имеет богатый опыт. Поэтому ему не составляет труда подготовить материал. Но всё равно это очень тщательная работа», — подчеркнула собеседница.
«Новый Иерусалим» ждет каждого, кто хочет прикоснуться к прекрасному, отвлечься от суеты серых будней, увидеть и услышать то, с чем еще не знакомы. Билеты можно приобрести на сайте музея. До 5 сентября действует специальная акция — при покупке билетов на все три концерта гостей ждет приятная скидка.