«Усадьба «Мураново» стала ближе: тактильные модели открывают мир искусства для незрячих гостей

07 ноября 2025, 18:49

Фото: Министерство культуры и туризма МО

В ноябре музей-заповедник «Усадьба «Мураново» представил уникальные тактильные макеты, созданные для незрячих и слабовидящих посетителей. Этот важный шаг в развитии инклюзивной среды стал возможен благодаря победе в грантовом конкурсе Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», что позволило музею сделать свое культурное наследие доступным для тактильного восприятия.





В ноябре музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева совершил значимое событие в сфере инклюзивной культуры, представив серию тактильных моделей для незрячих и слабовидящих гостей. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, эта инициатива была реализована после победы усадьбы в престижном грантовом конкурсе «Создание тактильных копий музейных экспонатов». Конкурс проводится с 2020 года в рамках программы «Особый взгляд» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» и направлен на поддержку проектов, которые способствуют социализации людей с нарушениями зрения.



Фото: Министерство культуры и туризма МО

В рамках проекта гости музея теперь могут буквально прикоснуться к истории и искусству. Были представлены три ключевых тактильных макета:





Объемный макет Главного усадебного дома, позволяющий изучить архитектуру знаменитой постройки.

Барельеф с портретом поэта Фёдора Ивановича Тютчева, чья жизнь и творчество неразрывно связаны с Мураново.

Графическое изображение морского пейзажа кисти Алексея Саврасова, адаптированное для тактильного восприятия, что позволяет «увидеть» картину руками.

Фото: Министерство культуры и туризма МО



Фото: Министерство культуры и туризма МО

