«Усадьба «Мураново» стала ближе: тактильные модели открывают мир искусства для незрячих гостей
В ноябре музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева совершил значимое событие в сфере инклюзивной культуры, представив серию тактильных моделей для незрячих и слабовидящих гостей. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, эта инициатива была реализована после победы усадьбы в престижном грантовом конкурсе «Создание тактильных копий музейных экспонатов». Конкурс проводится с 2020 года в рамках программы «Особый взгляд» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» и направлен на поддержку проектов, которые способствуют социализации людей с нарушениями зрения.
В рамках проекта гости музея теперь могут буквально прикоснуться к истории и искусству. Были представлены три ключевых тактильных макета:
- Объемный макет Главного усадебного дома, позволяющий изучить архитектуру знаменитой постройки.
- Барельеф с портретом поэта Фёдора Ивановича Тютчева, чья жизнь и творчество неразрывно связаны с Мураново.
- Графическое изображение морского пейзажа кисти Алексея Саврасова, адаптированное для тактильного восприятия, что позволяет «увидеть» картину руками.
Реализация такого сложного проекта потребовала collaboration. Мураново тесно сотрудничало с АНО «Лаборатория культурных практик» и профессионалами из мастерской тактильных макетов Михаила и Ольги Шу. Информационную поддержку оказал ИКОМ России, что подчеркивает соответствие проекта международным музейным стандартам.
Это событие — не просто оснащение музея новыми экспонатами, а серьезный шаг к преодолению барьеров в восприятии искусства. Теперь культурное наследие усадьбы, хранящее память о Тютчеве и других выдающихся личностях, стало открытым для более широкой аудитории, доказывая, что музей может и должен быть пространством, доступным для всех.