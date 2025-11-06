В ДК «Успенский» округа Серебряные Пруды устроили праздник для школьников

06 ноября 2025, 13:52

Фото: пресс-служба администрации м.о. Серебряные Пруды

Праздник для учеников Совхозной средней общеобразовательной школы, посвящённый Дню народного единства, организовали в доме культуры «Успенский» в округе Серебряные Пруды. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В программу мероприятия вошли просмотр видеоролика, посвящённого истории нашей страны, экскурсия по уникальной выставке «Куклы в костюмах народов России» и творческий мастер-класс.





«Ребята с большим энтузиазмом восприняли каждый элемент программы», — говорится в сообщении.