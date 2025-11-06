В ДК «Успенский» округа Серебряные Пруды устроили праздник для школьников
Праздник для учеников Совхозной средней общеобразовательной школы, посвящённый Дню народного единства, организовали в доме культуры «Успенский» в округе Серебряные Пруды. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В программу мероприятия вошли просмотр видеоролика, посвящённого истории нашей страны, экскурсия по уникальной выставке «Куклы в костюмах народов России» и творческий мастер-класс.
«Ребята с большим энтузиазмом восприняли каждый элемент программы», — говорится в сообщении.А завершился праздник сладкими угощениями.
Ранее сообщалось, что в День народного единства на главной площади Серебряных Прудов у памятника воинам-землякам впервые отслужили молебен о даровании победы стране.