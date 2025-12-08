«Увидели, сняли, сообщили»: зоозащитник разъяснила нюансы нового законопроекта о владельцах животных

08 декабря 2025, 16:55

Зоозащитник Рубцова разъяснила нюансы нового законопроекта о владельцах животных

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Российское правительство поддержало законопроект, предусматривающий возбуждение административного дела в отношении владельцев животных без проведения контрольных мероприятий, если есть достаточно данных, указывающих на нарушения. Однако в кабмине отметили, что законопроект необходимо доработать.





Речь идёт о доказательствах того, что было совершено какое-либо преступление в отношении животного или со стороны хозяина. Такое разъяснение дала «Радио 1» директор Альянса защитников животных Московской области, член общественной палаты Русского муниципального округа Юлия Рубцова.

«Контрольные мероприятия – это работа ветеринаров, которые докажут, что были произведены какие-то нарушения с животным, а также все мероприятия, проводимые полицией. Однако помимо того, у нас сейчас есть возможность получить доказательства с помощью видеокамеры. Например, люди видят, что над животным издеваются, и всё это снимают. Тогда уже можно действовать без всех этих мероприятий, которые длятся не один день», – пояснила эксперт.

«Не нужно откладывать это куда-то далеко или кидать видео в какие-то домашние чаты. Это ничего не решит. Нужно тут же вызывать полицию и по горячим следам, когда всё ещё можно доказать, привлечь виновного к уголовной ответственности. К административной ответственности может быть привлечён хозяин животного, если нарушение фиксируется с его стороны. Например, собачка шла по улице, сходила в туалет, а хозяин пошёл дальше и ничего не подобрал. Не стесняйтесь, не бойтесь – всё должно быть поровну, чтобы и собаки, и люди жили хорошо», – подчеркнула Рубцова.