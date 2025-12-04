Ветеринары усилили меры безопасности на фермах Подмосковья

04 декабря 2025, 09:05

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С начала года ветеринары Минсельхоза Московской области продезинфицировали более 8 900 объектов общей площадью свыше 541,6 млн м². Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.