Ветеринары усилили меры безопасности на фермах Подмосковья
С начала года ветеринары Минсельхоза Московской области продезинфицировали более 8 900 объектов общей площадью свыше 541,6 млн м². Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Специалисты обработали помещения для содержания сельскохозяйственных животных, фермы, предприятия и прилегающие к ним территории. Эти меры помогают предотвратить вспышки опасных заболеваний и обеспечивают безопасность продукции для жителей региона.
В Министерстве пояснили, что профилактическая дезинфекция защищает хозяйства. Небольшие предприятия обрабатывают помещения не реже двух раз в год: весной — после выгона скота на пастбище, осенью — перед переводом на стойловое содержание. В откормочных хозяйствах дезинфекцию проводят после каждой сдачи животных на убой.
Родильные отделения специалисты обрабатывают ежемесячно, а места массового скопления животных — выставки и ярмарки — до начала и после завершения мероприятий.
Если у животных выявляют заболевания, ветеринары сразу начинают вынужденную дезинфекцию и повторяют её при каждом новом случае. В изоляторах, где содержат больных животных, обработку проводят ежедневно с учетом особенностей болезни и технологии производства. Основной способ обеззараживания — химический метод с применением безопасных препаратов. Качество каждой обработки специалисты контролируют.
Читайте также: