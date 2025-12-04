Голубей в носках попытались провезти через российско-латвийскую границу
Мужчина на грузовике пытался провезти живых голубей в носках через границу Латвии с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
В ходе таможенного досмотра в кабине грузовика на посту МАПП Убылинка обнаружили пять живых голубей. Птиц нашли среди личных вещей водителя, причём каждая из них находилась в носке.
По информации пресс-службы ведомства, у водителя не было документов, необходимых для ввоза голубей на территорию Евразийского экономического союза. Животных пришлось вернуть в Латвию.
В отношении водителя возбудили два административных дела по статье 16.2 (недекларирование товаров) и статье 16.3 (несоблюдение правил ввоза товаров). Нарушителя оштрафовали.
