Голубей в носках попытались провезти через российско-латвийскую границу

04 декабря 2025, 18:59

Водителя грузовика оштрафовали за попытку ввоза голубей в носках из Латвии в РФ

Фото: iStock/Tomasz Śmigla

Мужчина на грузовике пытался провезти живых голубей в носках через границу Латвии с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.