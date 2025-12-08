В питомнике под Волоколамском появились на свет два редких амурских тигрёнка

08 декабря 2025, 11:14

Видео: t.me/rare_animals_zoo

В Центре воспроизводства редких видов животных, расположенном в подмосковном Волоколамске, родились два амурских тигрёнка. Об этом сообщается в Telegram-канале центра.





Мамой малышей стала тигрица Шива, для которой это уже не первое потомство. В 2020 году она родила четверых тигрят. Папа – тигр Амур-Орион.

«Самец и самочка родились в августе, но мать долго не показывала их людям. Сейчас тигрята весят уже по семь килограммов. Сотрудники проверяют их здоровье и упитанность несколько раз в течение взросления. Полученные данные полезны не только для отслеживания развития тигрят, но и для исследований онтогенеза вида», – отметили в центре.