В 13 округах Подмосковья установили за месяц около 120 новых баков для мусора

07 октября 2026, 14:13

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

119 новых ёмкостей для мусора установил на контейнерных площадках в 13 округах Московской области Рузский региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в сентябре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





В сферу деятельности Рузского регоператора входят следующие округа: Шаховская, Одинцовский, Рузский, Наро-Фоминский, Молодёжный, Можайский, Лотошино, Краснознаменск, Красногорск, Истра, Восход, Волоколамский и Власиха.





«За сентябрь сотрудники Рузского регоператора установили 119 новых ёмкостей для твёрдых коммунальных отходов и раздельного сбора мусора, заменили 431 вышедший из строя контейнер и отремонтировали 48 баков», — уточняется в сообщении.

Фото: медиасток.рф

«Мы ежегодно проводим системную работу по обновлению контейнерного парка и инфраструктуры для сбора твёрдых коммунальных отходов. Места установки новых ёмкостей определяются в зависимости от сезонной нагрузки по разным адресам», — добавил Даниленко.

«Больше всего мусора увезли с территории Одинцовского округа: более 279 тысяч кубометров. Второе место по этому показателю занимает округ Красногорск, откуда вывезли свыше 189 тысяч кубометров мусора. На третье место вышел округ Истра (более 141 тысячи кубометров отходов). Четвёртым стал Наро-Фоминский округ (свыше 110 тысяч кубометров мусора). А пятое место занял Рузский округ, где в сентябре собрали и вывезли более 63 тысяч кубометров мусора», — говорится в сообщении.