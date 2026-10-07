В 13 округах Подмосковья установили за месяц около 120 новых баков для мусора
119 новых ёмкостей для мусора установил на контейнерных площадках в 13 округах Московской области Рузский региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в сентябре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В сферу деятельности Рузского регоператора входят следующие округа: Шаховская, Одинцовский, Рузский, Наро-Фоминский, Молодёжный, Можайский, Лотошино, Краснознаменск, Красногорск, Истра, Восход, Волоколамский и Власиха.
«За сентябрь сотрудники Рузского регоператора установили 119 новых ёмкостей для твёрдых коммунальных отходов и раздельного сбора мусора, заменили 431 вышедший из строя контейнер и отремонтировали 48 баков», — уточняется в сообщении.
Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отметил, что обновление контейнеров на площадках Подмосковья проводится регулярно. Это помогает поддерживать там порядок и развивает систему сбора вторсырья.
«Мы ежегодно проводим системную работу по обновлению контейнерного парка и инфраструктуры для сбора твёрдых коммунальных отходов. Места установки новых ёмкостей определяются в зависимости от сезонной нагрузки по разным адресам», — добавил Даниленко.В министерстве также сообщили, что в сентябре Рузский регоператор вывез свыше 923 тысяч кубометров отходов.
«Больше всего мусора увезли с территории Одинцовского округа: более 279 тысяч кубометров. Второе место по этому показателю занимает округ Красногорск, откуда вывезли свыше 189 тысяч кубометров мусора. На третье место вышел округ Истра (более 141 тысячи кубометров отходов). Четвёртым стал Наро-Фоминский округ (свыше 110 тысяч кубометров мусора). А пятое место занял Рузский округ, где в сентябре собрали и вывезли более 63 тысяч кубометров мусора», — говорится в сообщении.Кроме того, свыше 53 кубометров отходов вывезли с территории Можайского округа, более 41 тысячи кубометров — из Волоколамского округа, 16 тысяч кубометров — из Шаховской, свыше 12 тысяч кубометров — из Краснознаменска, около девяти тысяч кубометров — из округа Лотошино, более пяти тысяч кубометров — из Власихи, 616 кубометров — из Молодёжного и свыше 371 кубометров — с территории округа Восход.