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На региональных дорогах Подмосковья построили 24 тротуара к школам и детсадам

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

24 тротуара общей протяжённостью около 16 километров построили в текущем году на региональных дорогах Московской области, ведущих к образовательным учреждениям. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



Работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Обустройство тротуаров на подходах к школам и детским садам является важной частью работы по повышению безопасности пешеходов. Новые дорожки позволяют разделить транспортные и пешеходные потоки и делают комфортнее ежедневный путь детей и родителей до образовательных учреждений», — сказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.
Всего в текущем году в регионе должны построить 28 тротуаров к образовательным учреждениям. Их общая протяжённость составит более 20 километров.
Лев Каштанов

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