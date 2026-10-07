На региональных дорогах Подмосковья построили 24 тротуара к школам и детсадам
24 тротуара общей протяжённостью около 16 километров построили в текущем году на региональных дорогах Московской области, ведущих к образовательным учреждениям. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Обустройство тротуаров на подходах к школам и детским садам является важной частью работы по повышению безопасности пешеходов. Новые дорожки позволяют разделить транспортные и пешеходные потоки и делают комфортнее ежедневный путь детей и родителей до образовательных учреждений», — сказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.Всего в текущем году в регионе должны построить 28 тротуаров к образовательным учреждениям. Их общая протяжённость составит более 20 километров.