Обучение кормлению грудью прошли с начала года 49 тысяч жительниц Подмосковья

07 октября 2026, 13:41

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 49 тысяч женщин прошли обучение грудному вскармливанию в медицинских учреждениях Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Занятия по технике кормления грудью организуют в роддомах, перинатальных центрах и детских поликлиниках Подмосковья.





«Уроки проводятся бесплатно. Посещать их могут как беременные, так и уже родившие. Занятия ведут опытные специалисты, которые не только обучают практическим навыкам, но и оказывают женщинам эмоциональную поддержку», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.