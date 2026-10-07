Обучение кормлению грудью прошли с начала года 49 тысяч жительниц Подмосковья
Более 49 тысяч женщин прошли обучение грудному вскармливанию в медицинских учреждениях Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Занятия по технике кормления грудью организуют в роддомах, перинатальных центрах и детских поликлиниках Подмосковья.
«Уроки проводятся бесплатно. Посещать их могут как беременные, так и уже родившие. Занятия ведут опытные специалисты, которые не только обучают практическим навыкам, но и оказывают женщинам эмоциональную поддержку», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Подробная информация о системе родовспоможения в Подмосковье размещена на портале «Стань мамой в Подмосковье».